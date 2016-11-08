《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月8日

路透11月8日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7552 港元 ) 美国股市周一在总统大选前夕急升，道琼工业指数 收高371.32点，或2.08%，至18,259.60点，美 国联邦调查局(FBI)称不会对民主党总统候选人希拉里邮件门提起刑事指控，消除了笼罩在希拉里竞选之路上 的一片乌云。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢 股普通股 价 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 128.210 3.61 13697 9.943 0.94 中国铝业 9.740 4.17 9518 3.021 1.05 中国移动 57.080 2.07 104011 88.533 0.43 中国人寿 12.560 2.78 250080 19.481 -0.10 中石油 69.870 4.05 26173 5.419 0.53 中石化 74.220 3.95 17530 5.756 1.16 汇丰控股 38.490 3.94 3019626 59.700 0.93 中电信 51.930 2.97 3537 4.027 0.93 中国联通 11.740 2.09 59949 9.105 0.16 兖州煤业 7.730 4.74 3292 5.995 -0.09 华能国际 24.930 3.32 11596 4.833 0.07 南方航空 28.870 3.11 1963 4.478 0.40 东方航空 23.010 3.05 3501 3.569 0.82 中芯国际 7.050 1.59 86847 1.093 0.32 （完） (整理 梁慧仪)