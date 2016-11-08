《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月8日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透11月8日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7552 港元 ) 美国股市周一在总统大选前夕急升，道琼工业指数 收高371.32点，或2.08%，至18,259.60点，美 国联邦调查局(FBI)称不会对民主党总统候选人希拉里邮件门提起刑事指控，消除了笼罩在希拉里竞选之路上 的一片乌云。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢 股普通股 价 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 128.210 3.61 13697 9.943 0.94 中国铝业 9.740 4.17 9518 3.021 1.05 中国移动 57.080 2.07 104011 88.533 0.43 中国人寿 12.560 2.78 250080 19.481 -0.10 中石油 69.870 4.05 26173 5.419 0.53 中石化 74.220 3.95 17530 5.756 1.16 汇丰控股 38.490 3.94 3019626 59.700 0.93 中电信 51.930 2.97 3537 4.027 0.93 中国联通 11.740 2.09 59949 9.105 0.16 兖州煤业 7.730 4.74 3292 5.995 -0.09 华能国际 24.930 3.32 11596 4.833 0.07 南方航空 28.870 3.11 1963 4.478 0.40 东方航空 23.010 3.05 3501 3.569 0.82 中芯国际 7.050 1.59 86847 1.093 0.32 （完） (整理 梁慧仪)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。