《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月8日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
*工商时报：
--2016两岸企业家峰会昨日在厦门闭幕。大陆全国政协主席俞正声表示，两岸应携手共同面对世界经济的变迁，并应在科技创新上，争取两岸合作的重大专案。言谈中明确释放两岸经济合作不会停摆的讯号。
--政府全力推动新南向政策，蔡英文总统昨要求行政部门，在第一年就要推动与各国更密切的高层官员互访，并进行双边投资保障或租税协定的签订与更新。她说，高雄具有特殊战略位置，未来更能成为新南向政策基地。
*经济日报：
--行政院将打造〞数位国家、创新经济〞方案，明年起推动，重点包括推动数位人权、发展前瞻科技及培育数位人才等，预计2025年前，数位经济产值占GDP(国内生产毛额)比重，至少要增加5个百分点以上，亦即上升至约25%。
--主计总处首度公布工业及服务业2015年每人每月薪资中位数4万853台币，工业部门高于服务业部门，男性高于女性，专技人员比非专技人员高。
--兆丰金 决定优先催讨国民党党营事业中央投资的海外公司(BVI)借款，要求提前清偿，中投是否被迫处分所持有的元大金 股票抵债，备受关注。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。