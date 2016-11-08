《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月8日

*工商时报：

--2016两岸企业家峰会昨日在厦门闭幕。大陆全国政协主席俞正声表示，两岸应携手共同面对世界经济的变迁，并应在科技创新上，争取两岸合作的重大专案。言谈中明确释放两岸经济合作不会停摆的讯号。

--政府全力推动新南向政策，蔡英文总统昨要求行政部门，在第一年就要推动与各国更密切的高层官员互访，并进行双边投资保障或租税协定的签订与更新。她说，高雄具有特殊战略位置，未来更能成为新南向政策基地。

*经济日报：

--行政院将打造〞数位国家、创新经济〞方案，明年起推动，重点包括推动数位人权、发展前瞻科技及培育数位人才等，预计2025年前，数位经济产值占GDP(国内生产毛额)比重，至少要增加5个百分点以上，亦即上升至约25%。

--主计总处首度公布工业及服务业2015年每人每月薪资中位数4万853台币，工业部门高于服务业部门，男性高于女性，专技人员比非专技人员高。

--兆丰金 决定优先催讨国民党党营事业中央投资的海外公司(BVI)借款，要求提前清偿，中投是否被迫处分所持有的元大金 股票抵债，备受关注。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。