中国个股：中航动力拟定向增发募资至多100亿元用于偿还借款，周二复牌

路透上海11月8日 - 中国中航动力 最新发布非公开发行预案称，拟以32.11元/股的价格，向包括中国航空发动机集团有限公司等在内的10名特定对象，非公开发行的股票数量合计不超过3.11亿股，拟募集资金总额不超过100亿元人民币。

公告并称，扣除相关发行费用后拟将66亿元用于公司本部及下属子公司偿还金融机构借款本息，剩余部分用于公司本部及下属子公司补充流动资金。

公告还指出，中国航空发动机集团有限公司为公司实际控制人，将以现金45亿元认购本次非公开发行的股份，其认购公司本次非公开发行股份的行为构成关联交易。

此外，本次非公开发行股票的发行对象还包括陕西航空产业集团、贵州产投、贵阳工投、沈阳恒信、湖南国发基金、诺安基金、东富新投、中航基金及中车金证。

公司称，偿还有息负债将有效降低资产负债率，减少财务费用，优化资本结构，提升经营稳健性，有利于公司经济效益的持续增长和可持续发展；补充流动资金将满足公司在新形势下业务发展对流动资金的需求，进一步保障航空发动机事业长期发展的资金需求。

中航动力股票于10月上旬停牌，停牌前收报35元，将于周二(8日)起复牌。(完)

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