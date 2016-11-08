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亚洲 | 2016年 11月 8日 星期二 08:30 BJT

《汇市简讯》美元/日圆维持买气，但104.50上方仍有压力

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* 隔夜市场中冒险模式开启，因美国联邦调查局维持不起诉希拉里，但美元/日圆上档有压力

* 昨日高点在104.63，亚洲盘目前为止交投在104.42-58

* 市场屏息等待美国选举投票，开票结果将在亚洲明天早上陆续出炉

* 卖单仍然从104.50附近一路向上挂出，一直到10月28日高点105.54

* 技术面支撑位在日线图一目均衡转换线位置104.04

* 期权到期情况：在103.75-104.00有7.73亿美元期权到期，104.25-80有10亿美元以上，在105.00有6.42亿美元。(完) (编译 李婷仪 审校 张涛)

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