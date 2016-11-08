《汇市简讯》美元/日圆维持买气，但104.50上方仍有压力

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
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* 隔夜市场中冒险模式开启，因美国联邦调查局维持不起诉希拉里，但美元/日圆上档有压力
* 昨日高点在104.63，亚洲盘目前为止交投在104.42-58
* 市场屏息等待美国选举投票，开票结果将在亚洲明天早上陆续出炉
* 卖单仍然从104.50附近一路向上挂出，一直到10月28日高点105.54
* 技术面支撑位在日线图一目均衡转换线位置104.04
* 期权到期情况：在103.75-104.00有7.73亿美元期权到期，104.25-80有10亿美元以上，在105.00有6.42亿美元。(完) (编译 李婷仪 审校 张涛)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。