澳股业绩：澳洲联邦银行第一财季现金利润持平，因息差收紧

该行称，当季问题资产和减值资产小幅增至68亿澳元，因新西兰乳品行业持续面临压力。

当季贷款减值支出3.22亿澳元，相当于总贷款额的18个基点，在6月30日结束的财年该比例为19个基点。

消费贷款减值支出上升，因受矿业行业低迷影响的地区继续受压。

“这反映了系统内的压力，”Bell Potter分析师TS Lim在电话采访中称，提到周一来自竞争对手澳洲西太平洋银行 关于矿业行业低迷的类似评论。

在过去两周，澳洲西太平洋银行、澳新银行(澳盛银行,ANZ) 、澳洲国民银行 均发布财报称，在9月30日结束的财年，录得的现金获利持平或下降。