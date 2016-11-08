澳股业绩：澳洲联邦银行第一财季现金利润持平，因息差收紧

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
该行称，当季问题资产和减值资产小幅增至68亿澳元，因新西兰乳品行业持续面临压力。
当季贷款减值支出3.22亿澳元，相当于总贷款额的18个基点，在6月30日结束的财年该比例为19个基点。
消费贷款减值支出上升，因受矿业行业低迷影响的地区继续受压。
“这反映了系统内的压力，”Bell Potter分析师TS Lim在电话采访中称，提到周一来自竞争对手澳洲西太平洋银行 关于矿业行业低迷的类似评论。
在过去两周，澳洲西太平洋银行、澳新银行(澳盛银行,ANZ) 、澳洲国民银行 均发布财报称，在9月30日结束的财年，录得的现金获利持平或下降。
澳洲联邦银行周三将在珀斯召开年度大会。(完) (编译 李爽/侯雪苹；审校 张荻/张涛)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。