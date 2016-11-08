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亚洲 | 2016年 11月 8日 星期二 08:36 BJT

《香港报摘》--经济日报11月8日

**头版头条**

--港府对楼市加辣重挫地产股，六大发展商市值昨单日共蒸发近800亿港元，跌势较四年前出招遏抑楼市时更甚。外资券商普遍看淡楼市，吁先减仓地产股并转投收租股或房托基金。

**其他**

--恒生银行 执行董事冯孝忠估计，深港通开通初期，难为港股交投带来太大刺激。他又称，随着ETF（交易所买卖基金）料可于明年纳入互联互通，料届时对港股交投量有明显帮助。

--市场失当行为审裁处昨裁定，光亚 、前主席卓盛泉和行政总裁洪祖福没有＂合理地切实可行地尽快披露＂内幕消息。这为上市公司披露内幕消息的法例2013年生效以来，首度有上市公司被裁定违反规则。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)

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