《香港报摘》--经济日报11月8日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
**头版头条**
--港府对楼市加辣重挫地产股，六大发展商市值昨单日共蒸发近800亿港元，跌势较四年前出招遏抑楼市时更甚。外资券商普遍看淡楼市，吁先减仓地产股并转投收租股或房托基金。
**其他**
--恒生银行 执行董事冯孝忠估计，深港通开通初期，难为港股交投带来太大刺激。他又称，随着ETF（交易所买卖基金）料可于明年纳入互联互通，料届时对港股交投量有明显帮助。
--市场失当行为审裁处昨裁定，光亚 、前主席卓盛泉和行政总裁洪祖福没有＂合理地切实可行地尽快披露＂内幕消息。这为上市公司披露内幕消息的法例2013年生效以来，首度有上市公司被裁定违反规则。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。