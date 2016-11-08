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亚洲 | 2016年 11月 8日 星期二 08:42 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息11月8日

**上海证券报**

--中国银监会办公厅近日下发《关于公布陕西省、青海省、黑龙江省、浙江省、上海市地方资产管理公司名单的通知》，批复五家公司可参与本省（市）范围内不良资产批量转让工作；其中光大金瓯资产管理公司和上海睿银盛嘉资产管理公司为浙江和上海的第二家地方资产管理公司。

**证券时报**

--平安银行 召开董事会会议，谢永林获选为新任董事长。

**21世纪经济报 道**

--接近监管层人士透露，在拟修订的有关私募基金监管规则中，监管层正在考虑对私募基金的非标债权业务进行限制或叫停。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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