《香港报摘》--信报11月8日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
**头版头条**
--汇丰控股 第三季列账基准税前盈利8.43亿美元，按年挫86%，跌幅较市场预期大，季内更录得普通股股东应占亏损6.17亿美元。不过，汇控改变其持有交通银行 股权的资本处理方式，令其普通股权一级资本比率（CET1）升至13.9%，稳定派息及再回购股份的能力有望提升，刺激滙控香港的股价于公布业绩后急升2.96%。
**其他**
--网络视频（OTT）市场发展胜预期，香港宽频 向电视广播 增订45万个myTV SUPER解码器，并为OTT上客量订立更长远目标，希望2019年底前累计达85万个。
--银联早前禁止内地客透过银联卡在港购买具有投资性质的保险产品，友邦 香港及澳门首席执行官陈荣声表示，措施长远而言对集团影响不大，因为集团业务大部分均为细额的医疗或危疾等保障性产品，大额保单仅占少数。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 杨淑祯)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。