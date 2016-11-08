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亚洲 | 2016年 11月 8日 星期二 08:45 BJT

《香港报摘》--信报11月8日

**头版头条**

--汇丰控股 第三季列账基准税前盈利8.43亿美元，按年挫86%，跌幅较市场预期大，季内更录得普通股股东应占亏损6.17亿美元。不过，汇控改变其持有交通银行 股权的资本处理方式，令其普通股权一级资本比率（CET1）升至13.9%，稳定派息及再回购股份的能力有望提升，刺激滙控香港的股价于公布业绩后急升2.96%。

**其他**

--网络视频（OTT）市场发展胜预期，香港宽频 向电视广播 增订45万个myTV SUPER解码器，并为OTT上客量订立更长远目标，希望2019年底前累计达85万个。

--银联早前禁止内地客透过银联卡在港购买具有投资性质的保险产品，友邦 香港及澳门首席执行官陈荣声表示，措施长远而言对集团影响不大，因为集团业务大部分均为细额的医疗或危疾等保障性产品，大额保单仅占少数。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 杨淑祯)

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