《香港报摘》--信报11月8日

--汇丰控股 第三季列账基准税前盈利8.43亿美元，按年挫86%，跌幅较市场预期大，季内更录得普通股股东应占亏损6.17亿美元。不过，汇控改变其持有交通银行 股权的资本处理方式，令其普通股权一级资本比率（CET1）升至13.9%，稳定派息及再回购股份的能力有望提升，刺激滙控香港的股价于公布业绩后急升2.96%。