中国个股：仪电集团等向华鑫股份注入华鑫证券92%股权，作价逾49亿元

路透上海11月8日 - 中国上海华鑫股份有限公司 周二公布重组方案，拟通过资产置换及发行股份，收购间接控股股东仪电集团等持有的华鑫证券92%股权，作价49.27亿元人民币；同时发行股份募集配套资金12.72亿元。

公告显示，华鑫股份拟以其持有的房地产开发业务资产及负债与仪电集团持有的66%华鑫证券股权的等值部分进行置换，置出资产交易价格为9.29亿元，差额部分通过向仪电集团发行股份购买。此外，华鑫股份将向飞乐音响 和上海贝岭 发行股份收购华鑫证券26%股权。上述股票发行价格为9.59元/股，发行股份数量共计4.17亿股。

配套募资方面，华鑫股份拟以10.60元/股的价格发行1.2亿股，募集12.72亿元，由仪电集团、国盛资产和中国太保股票主动管理型产品认购。

交易完成后，华鑫股份不再从事房地产业务，华鑫证券将成为其全资子公司；上市公司转变为以证券业务为主、少量持有型物业出租管理及其他业务为辅的局面。仪电集团将由华鑫股份的间接控股股东转变为直接控股股东，上市公司实际控制人仍为上海市国资委。

华鑫股份称，仪电集团通过本次重大资产重组将实现下属金融板块与房地产板块的优化整合，有助于促使国有大型企业发展混合所有制经济，实现国有资本整体效率的最优化。

华鑫股份自8月25日起停牌，股票将继续停牌，停牌前收报11.93元。(完)

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