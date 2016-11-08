《香港报摘》--其他报纸重要消息11月8日

**明报**

--人民币贬值，资金出逃，但本港多间银行已收紧甚至等同暂停内地游客开户。东亚银行 要求提供香港住址或本地银行介绍信才可开户；恒生 、中信国际、建行亚洲等都有分行收紧内地人开户。有本地银行界人士称，由于不少内地客户开户后存入巨款，之后又迅速提走，为防涉及＂洗钱＂，所以开户从严。

--据联交所显示，平安银行 申报上周三（11月2日）持有融创中国 约46.7%股权，但无交易价格，有市场人士估计，申报可能源于孙宏斌透过持有融创股权融资。融创发言人对此表示不予置评。

**苹果日报**

--新世界发展 与市建局合作的尖沙嘴名铸63及65楼H室复式户，昨登记以1.55亿港元易手。据知，买家为非首次置业本地客，须支付15%印花税，涉及2,325万港元，成为政府上周五推出楼市辣招后最大宗印花税个案。

**文汇报**

--恒基地产 持有逾八成业权的土瓜湾马头围大厦昨日进行强制拍卖，在无对手情况下，恒地以17.39亿港元投得项目，统一业权。公司执行董事黄浩明表示，初步拟发展分层住宅大厦，总投资额为30亿港元，总楼面约20.7万方尺，预计2018年发售，2020年落成。（完）

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