国际油市：美国大选前油价持稳，但供应过剩仍带来压力

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
“原油价格从几个关键支撑水平弹升，因投资者买盘重新回到能源行业，”澳新银行周二表示。
实货市场方面，在美国商业石油行业重镇--奥克拉荷马州的库欣营运业务的输油管公司，周一重新恢复作业，此前库欣在周日夜间发生规模5.0地震，引发安全性的关闭。
不过交易商表示，原油市场受到压抑，因对产油国能否达成计划中减产的疑虑仍挥之不去。
美国石油业巨头艾克森美孚 (Exxon Mobil) 执行长Rex Tillerson周一表示，2015年初以来，全球石油供过于求达100-200万桶/日。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽/陈宗琦；审校 张涛/王丽鑫)
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美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。