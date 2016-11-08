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货币新闻 | 2016年 11月 8日 星期二 09:12 BJT

国际油市：美国大选前油价持稳，但供应过剩仍带来压力

“原油价格从几个关键支撑水平弹升，因投资者买盘重新回到能源行业，”澳新银行周二表示。

实货市场方面，在美国商业石油行业重镇--奥克拉荷马州的库欣营运业务的输油管公司，周一重新恢复作业，此前库欣在周日夜间发生规模5.0地震，引发安全性的关闭。

不过交易商表示，原油市场受到压抑，因对产油国能否达成计划中减产的疑虑仍挥之不去。

美国石油业巨头艾克森美孚 (Exxon Mobil) 执行长Rex Tillerson周一表示，2015年初以来，全球石油供过于求达100-200万桶/日。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽/陈宗琦；审校 张涛/王丽鑫)

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