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亚洲 | 2016年 11月 8日 星期二 09:09 BJT

长江期货：国内外关键节点前，中国期指整体减仓

以下内容节选自11月8日的《期货日报》：

周一，股指期货呈现振荡走势，沪深300股指期货四份合约持仓量下降33手至43049手。虽然直观上持仓量下降的幅度并不大，但考虑到周五离场的资金在周一往往有自然回归的需求，持仓量的下降依然反映市场情绪在振荡中趋于谨慎。消息面上，目前即将面临国内外关键时点，11月8日美国各州选民将选出“选举人团”，11月9日国家统计局将公布10月CPI与PPI。这也使得期指投资人整体降低了仓位。

　　期指整体减仓是市场在关键时点前保持谨慎的正常状态，空方有所离场可能并非意味着市场即刻转强。近期中信期货席位对次日市场节奏把握较好。该席位最近连续5个交易日净持仓量变动4次踏准次日日内涨跌节奏。周一中信期货席位净空持仓量升至9月以来最高水平，反映其对周二市场行情持谨慎态度。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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