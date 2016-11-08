长江期货：国内外关键节点前，中国期指整体减仓

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下内容节选自11月8日的《期货日报》：
周一，股指期货呈现振荡走势，沪深300股指期货四份合约持仓量下降33手至43049手。虽然直观上持仓量下降的幅度并不大，但考虑到周五离场的资金在周一往往有自然回归的需求，持仓量的下降依然反映市场情绪在振荡中趋于谨慎。消息面上，目前即将面临国内外关键时点，11月8日美国各州选民将选出“选举人团”，11月9日国家统计局将公布10月CPI与PPI。这也使得期指投资人整体降低了仓位。
期指整体减仓是市场在关键时点前保持谨慎的正常状态，空方有所离场可能并非意味着市场即刻转强。近期中信期货席位对次日市场节奏把握较好。该席位最近连续5个交易日净持仓量变动4次踏准次日日内涨跌节奏。周一中信期货席位净空持仓量升至9月以来最高水平，反映其对周二市场行情持谨慎态度。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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