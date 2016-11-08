长江期货：国内外关键节点前，中国期指整体减仓

周一，股指期货呈现振荡走势，沪深300股指期货四份合约持仓量下降33手至43049手。虽然直观上持仓量下降的幅度并不大，但考虑到周五离场的资金在周一往往有自然回归的需求，持仓量的下降依然反映市场情绪在振荡中趋于谨慎。消息面上，目前即将面临国内外关键时点，11月8日美国各州选民将选出“选举人团”，11月9日国家统计局将公布10月CPI与PPI。这也使得期指投资人整体降低了仓位。