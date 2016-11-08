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亚洲 | 2016年 11月 8日 星期二 09:10 BJT

中航期货：沪铜多头剑指45,000元/吨

以下内容节选自11月8日的《期货日报》：

　　今年以来，沪铜虽然有所上涨，但相比其他有色金属，涨幅逊色不少，更难比肩涨势如火如荼的黑色系品种。但经过长达半年的蛰伏，我们判断，四季度沪铜将向上突破，明年一季度将上看45000—46000元/吨。

　　最新公布的10月制造业PMI创近两年来新高，各分项数据也明显回升。同时，流动性依然宽松，人民币仍处于长期贬值趋势中，这对进口商品形成利多影响。人民币贬值幅度并未超出市场预期，从而不会构成系统性风险因素，对铜价利多甚于利空。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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