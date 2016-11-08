中航期货：沪铜多头剑指45,000元/吨

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下内容节选自11月8日的《期货日报》：
今年以来，沪铜虽然有所上涨，但相比其他有色金属，涨幅逊色不少，更难比肩涨势如火如荼的黑色系品种。但经过长达半年的蛰伏，我们判断，四季度沪铜将向上突破，明年一季度将上看45000—46000元/吨。
最新公布的10月制造业PMI创近两年来新高，各分项数据也明显回升。同时，流动性依然宽松，人民币仍处于长期贬值趋势中，这对进口商品形成利多影响。人民币贬值幅度并未超出市场预期，从而不会构成系统性风险因素，对铜价利多甚于利空。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。