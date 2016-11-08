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亚洲 | 2016年 11月 8日 星期二 11:09 BJT

新债招标：中国铁路总公司10年债利率3.10%，30年期3.53%--业内人士

路透上海11月8日 - 业内人士周二透露，中国铁路总公司上午招标的10年和30年期固息
债，中标利率分别为3.10%和3.53%，明显高于上次发行水平，此前设定的投标利率区间为2.
54%-3.54%和2.84%-3.84%；两期债投标倍数为2.05倍和2.89倍。
    
    上述债券为今年第五期铁路建设债券，发行总额200亿元人民币，其中10年期150亿元，
30年为50亿元。发行期、起息日和缴款截止日均为11月9日，牵头主承销商为中信证券和中
国建设银行，其他主承销商包括中国农业银行、国泰君安证券、招商证券和中德证券公司。
    
    本期债券由铁路建设基金提供担保，中诚信国际信用评级公司对发行人和债券信用评级
均为AAA。
    
    包括本次，今年以来铁道债招标情况如下(发行量单位：亿元)：
               10年期                 20年期                  30年期
 招标   发行量   利率   倍数   发行量  利率   倍数   发行   利率   倍数
  日                                                  量           
 11/8     150    3.10%  2.05     --     --     --     50    3.53%  2.89
 10/26    150    3.01%  2.53     --     --     --     50    3.40%  3.93
 10/14    150    3.00%  3.68     50    3.31%  4.52    --     --     --
 9/23     150    3.09%  3.06     50    3.38%  4.51    --     --     --
 9/14     150    3.15%  5.22     50    3.42%  5.55    --     --     --
    
    中国国家发改委此前核准中国铁路总公司分期发行3,000亿元铁路建设债券，2,000亿元
用于铁路建设项目和装备购置，1,000亿用于债务结构调整。其中今年发行1,700亿元，550
亿元用于长沙至昆明的铁路客运专线等31个铁路建设项目，500亿元用于装备购置，650亿元
用于债务结构调整。 
    
    发改委并称，中国铁路建设债券为政府支持债券，其投资人所得税减半征收的优惠政策
继续延续；各期铁路建设债券由铁路建设基金提供不可撤销连带责任担保。
    
    中国债券信息网数据显示，2015年铁路总公司共发行1,500亿元铁路建设债券，期限包
括10年和20年两种。(完)

 (发稿 边竞; 审校 林高丽)

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