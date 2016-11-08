新债招标：中国铁路总公司10年债利率3.10%，30年期3.53%--业内人士

路透上海11月8日 - 业内人士周二透露，中国铁路总公司上午招标的10年和30年期固息 债，中标利率分别为3.10%和3.53%，明显高于上次发行水平，此前设定的投标利率区间为2. 54%-3.54%和2.84%-3.84%；两期债投标倍数为2.05倍和2.89倍。 上述债券为今年第五期铁路建设债券，发行总额200亿元人民币，其中10年期150亿元， 30年为50亿元。发行期、起息日和缴款截止日均为11月9日，牵头主承销商为中信证券和中 国建设银行，其他主承销商包括中国农业银行、国泰君安证券、招商证券和中德证券公司。 本期债券由铁路建设基金提供担保，中诚信国际信用评级公司对发行人和债券信用评级 均为AAA。 包括本次，今年以来铁道债招标情况如下(发行量单位：亿元)： 10年期 20年期 30年期 招标 发行量 利率 倍数 发行量 利率 倍数 发行 利率 倍数 日 量 11/8 150 3.10% 2.05 -- -- -- 50 3.53% 2.89 10/26 150 3.01% 2.53 -- -- -- 50 3.40% 3.93 10/14 150 3.00% 3.68 50 3.31% 4.52 -- -- -- 9/23 150 3.09% 3.06 50 3.38% 4.51 -- -- -- 9/14 150 3.15% 5.22 50 3.42% 5.55 -- -- -- 中国国家发改委此前核准中国铁路总公司分期发行3,000亿元铁路建设债券，2,000亿元 用于铁路建设项目和装备购置，1,000亿用于债务结构调整。其中今年发行1,700亿元，550 亿元用于长沙至昆明的铁路客运专线等31个铁路建设项目，500亿元用于装备购置，650亿元 用于债务结构调整。 发改委并称，中国铁路建设债券为政府支持债券，其投资人所得税减半征收的优惠政策 继续延续；各期铁路建设债券由铁路建设基金提供不可撤销连带责任担保。 中国债券信息网数据显示，2015年铁路总公司共发行1,500亿元铁路建设债券，期限包 括10年和20年两种。(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)