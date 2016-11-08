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亚洲 | 2016年 11月 8日 星期二 09:10 BJT

金期投资：郑商所菜油期货短线休整后仍将走高

以下内容节选自11月8日的《期货日报》：

10月下旬以来，由于前期上涨速度过快，加之原油下跌、美豆回调等利空消息影响，郑州菜油期货冲高回落、震荡低走。展望后市，油脂消费旺季来临，供应相对紧缺，菜油期货经过回调整理后，仍有再度走强的可能。

　　随着菜油抛储的不断进行，国内菜油库存将不断下降，未来菜油供应将趋于减少。随着消费旺季到来，菜油需求转旺，价格自然易涨难跌。技术上看，菜油期货或回调至前期突破点止跌，可背靠该点尝试逢低做多。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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