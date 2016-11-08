金期投资：郑商所菜油期货短线休整后仍将走高

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下内容节选自11月8日的《期货日报》：
10月下旬以来，由于前期上涨速度过快，加之原油下跌、美豆回调等利空消息影响，郑州菜油期货冲高回落、震荡低走。展望后市，油脂消费旺季来临，供应相对紧缺，菜油期货经过回调整理后，仍有再度走强的可能。
随着菜油抛储的不断进行，国内菜油库存将不断下降，未来菜油供应将趋于减少。随着消费旺季到来，菜油需求转旺，价格自然易涨难跌。技术上看，菜油期货或回调至前期突破点止跌，可背靠该点尝试逢低做多。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。