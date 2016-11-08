英国数据：10月企业聘雇活动提速，尽管面临退欧公投冲击--REC

标题新闻：标准普尔确认比利时“AA/A-1+”信贷评等，展望为稳定
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路透伦敦11月8日 - 周二公布的一项调查显示，10月英国企业聘雇正职员工的速度为八个月来最快。尽管6月公投决定退欧，英国劳动市场仍持续增长。
英国招聘与就业联合会(REC)也表示，10月正职员工薪资增长速度为五个月来最快。临时工岗位与薪资同样出现增长，不过增速较为缓慢。
“尽管不确定性仍在持续，但英国多数地区的就业市场再度表现畅旺，”REC执行长Kevin Green在声明中表示，“这是非常好的就业地点，但真正的威胁正要出现。”
Green呼吁政府确保英国退欧不会令合格工人短缺的问题加剧--许多企业目前仰赖来自欧盟的移民--同时要政府表态要如何改善技能培训。
REC的乐观报告，与其他显示英国经济很好地应对了退欧初步冲击的迹象不谋而合。英国央行上周表示，预期将不再透过降息来协助英国抵挡退欧公投的冲击。(完) (编译 陈宗琦；审校 张涛)
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