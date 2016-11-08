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亚洲 | 2016年 11月 8日 星期二 09:10 BJT

瑞达期货：上海螺纹钢期货强势上涨，短期目标2,950元/吨左右

以下内容节选自11月8日的《期货日报》：

螺纹钢1701合约维持强势上涨，周一更是放量收出大阳K线，最高冲击涨停板。布林通道开口继续扩张，期货价格紧贴上轨运行，表明短期多头力量相对强劲。威廉指标继续在极多区域运行，说明上涨动能比较充沛，预计短期仍有上行空间。操作上，背靠2770元/吨买多，以2750元/吨为止损，短期目标2950元/吨左右。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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