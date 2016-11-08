期货日报：郑糖短期存在较大的调整压力

以下内容节选自11月8日的《期货日报》：

9月29日，原糖期货主力合约在创下阶段性新高24.10美分/磅后，行情陷入震荡，并在10月25日转向下行。反观国内，郑糖的表现强于同期的原糖，主力1701合约于8月中旬启动上涨行情，直至10月26日创下6,931元/吨新高后才出现调整。

展望后市，由于外盘的走弱以及前期上涨速度过快，郑糖短期存在较大的调整压力，但是考虑到2016/2017榨季仍属于减产周期，全球食糖供需缺口仍旧存在，所以食糖长期看涨的观点并没有发生改变。(完)

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