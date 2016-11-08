永安期货：大连豆粕期货后市维持区间震荡，建议寻找中期买点

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下内容节选自11月8日的《期货日报》：
10月以来，豆粕主力1701合约在2,747—2,980元/吨维持震荡走势。笔者认为，后期豆粕仍将维持区间震荡，但是需要关注11月美国农业部供需报告对区间下沿绝对低点的指引，建议寻找中期买点。
美国农业部公布的10月供需报告显示，美豆单产为51.4蒲式耳/英亩，总产量为42.69亿蒲式耳，是2000/2001年度以来的最高产量。虽然高供给对美豆价格存在压制，但是由于阿根廷大豆收割期间遇到降雨，南美大豆供给减少使得部分需求转向美国。因此，美国农业部将需求不断调高使得美豆价格在低位存在支撑，而高产量的利空被高需求的利多抵消，豆粕价格陷入区间震荡。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。