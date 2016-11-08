永安期货：大连豆粕期货后市维持区间震荡，建议寻找中期买点

10月以来，豆粕主力1701合约在2,747—2,980元/吨维持震荡走势。笔者认为，后期豆粕仍将维持区间震荡，但是需要关注11月美国农业部供需报告对区间下沿绝对低点的指引，建议寻找中期买点。

美国农业部公布的10月供需报告显示，美豆单产为51.4蒲式耳/英亩，总产量为42.69亿蒲式耳，是2000/2001年度以来的最高产量。虽然高供给对美豆价格存在压制，但是由于阿根廷大豆收割期间遇到降雨，南美大豆供给减少使得部分需求转向美国。因此，美国农业部将需求不断调高使得美豆价格在低位存在支撑，而高产量的利空被高需求的利多抵消，豆粕价格陷入区间震荡。(完)