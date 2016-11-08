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亚洲 | 2016年 11月 8日 星期二 09:37 BJT

《全球汇市》大选揭幕前美元守住上日涨幅，日圆由高点回落

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1037  1.1038  -0.01  +1.63  1.0860
    美元/日圆            104.43  104.45  -0.02 -13.19  120.30
    欧元/日圆         115.25  115.32  -0.06 -11.67  130.47
    美元/瑞郎            0.9739  0.9740  -0.01  -2.78  1.0018
    英镑/美元            1.2393  1.2396  -0.02 -15.91  1.4738
    美元/加元            1.3382  1.3359  +0.17  -3.30  1.3839
    美元/离岸人民币         6.7889  6.7920  -0.05  +3.36  6.5680
    澳元/美元            0.7704  0.7725  -0.27  +5.90  0.7275
    新西兰元/美元        0.7327  0.7340  -0.18  +7.36  0.6825
    澳元/日圆         80.450  80.700  -0.31  -8.18  87.620
    新西兰元/日圆     76.520  76.680  -0.21  -6.66  81.980
    英镑/日圆         129.43  129.49  -0.05 -26.97  177.22
    澳元/新西兰元     1.0509  1.0513  -0.04  -1.45  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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 (编译 李春喜/王丽鑫/陈宗琦；审校 汪红英/徐文焰/王兴亚)

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