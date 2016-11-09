台湾货币市场：11月9日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北11月9日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单1,982.0亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 下提存期： 宽松因素： --央行存单到期 4兆(万亿)1,792.7亿台币。 11/10 1,389.5亿台币 11/11 2,007.0亿台币 11/14 6,533.5亿台币 11/15 2,771.0亿台币 11/16 3,941.5亿台币 11/17 3,194.0亿台币 11/18 1,594.0亿台币 11/21 1,539.7亿台币 11/22 878.0亿台币 11/23 837.0亿台币 11/24 5,411.0亿台币 11/25 914.0亿台币 11/28 3,776.50亿台币 11/29 1,966.50亿台币 11/30 1,072.50亿台币 12/01 1,659.50亿台币 12/02 2,307.50亿台币 *表更新 --公债还本与付息共91.702905亿台币。 11/10 95甲7期10息 7.4375亿台币 11/13 90甲8期15息 19.375亿台币 11/14 89甲13期16息 17.7375亿台币 11/16 94甲8期11息 6.0亿台币 11/16 96甲7期9息 9.0亿台币 11/18 93甲9期12息 10.5亿台币 11/24 88甲2期18息 16.5亿台币 11/26 103甲16期2息 5.152905亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --11/10：中央银行发行两年期定存单，金额预计300亿台币，9日标售。 --11/11：财政部发行105甲11期增额公债，天期为10年期，暂定金额为300亿台币，8日标售。 --11/25：财政部发行105甲14期公债，天期为30年期，暂定金额为250亿台币，22日标售。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库 (完) (记者 高洁如; 审校 罗两莎)