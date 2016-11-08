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亚洲 | 2016年 11月 8日 星期二 09:39 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数续跌，CFETS指数再刷新低至93.71

路透北京11月8日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇
率指数周二较上日微跌0.04%至93.71，续刷记录新低；SDR篮子指数微升至94.89，BIS篮子
指数微跌至94.5。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌7.17%，SDR篮子指数跌3.99%，BIS指数跌7.09%
。
    
 CFETS篮子货币  今日中间价   CFETS篮子货币
                             较上日升贬点
                             数
 人民币<CNY=PB       6.7817            -92
 OC>                         
 欧元<EURCNY=P       7.4893            206
 BOC>                        
 日圆<JPYCNY=P         6.49            164
 BOC>                        
 港元<HKDCNY=P       0.8744          -12.5
 BOC>                        
 英镑<GBPCNY=P       8.4083            399
 BOC>                        
 澳元<AUDCNY=P       5.2319           -369
 BOC>                        
 新西兰元<NZDC       4.9754           -184
 NY=PBOC>                    
 新加坡元<SGDC       4.8793             39
 NY=PBOC>                    
 瑞郎<CHFCNY=P       6.9629            -86
 BOC>                        
 加元<CADCNY=P       5.0678            -80
 BOC>                        
 林吉特<CNYMYR       0.6186           -2.1
 =PBOC>                      
 卢布<CNYRUB=P       9.3889          -1164
 BOC>                        
 泰铢<CNYTHB=C       5.1595            -34
 FXS>                        
 
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中
国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发
布人民币汇率指数数据。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报94.5，较上日微跌0.09%；RXY全球在岸人民币指数 报94.48，较上日微
跌0.04%；RXY参考离岸人民币指数 报94.42，较上日微跌0.07%；RXY参考在岸人民
币指数 报94.41，较上日微跌0.02%。

    汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币
兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 
（完）

 (发稿 孙琦子; 审校 吴云凌)

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