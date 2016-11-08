中国汇市：路透测算的人民币汇率指数续跌，CFETS指数再刷新低至93.71

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月8日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周二较上日微跌0.04%至93.71，续刷记录新低；SDR篮子指数微升至94.89，BIS篮子 指数微跌至94.5。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌7.17%，SDR篮子指数跌3.99%，BIS指数跌7.09% 。 CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币 较上日升贬点 数 人民币<CNY=PB 6.7817 -92 OC> 欧元<EURCNY=P 7.4893 206 BOC> 日圆<JPYCNY=P 6.49 164 BOC> 港元<HKDCNY=P 0.8744 -12.5 BOC> 英镑<GBPCNY=P 8.4083 399 BOC> 澳元<AUDCNY=P 5.2319 -369 BOC> 新西兰元<NZDC 4.9754 -184 NY=PBOC> 新加坡元<SGDC 4.8793 39 NY=PBOC> 瑞郎<CHFCNY=P 6.9629 -86 BOC> 加元<CADCNY=P 5.0678 -80 BOC> 林吉特<CNYMYR 0.6186 -2.1 =PBOC> 卢布<CNYRUB=P 9.3889 -1164 BOC> 泰铢<CNYTHB=C 5.1595 -34 FXS> 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发 布人民币汇率指数数据。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报94.5，较上日微跌0.09%；RXY全球在岸人民币指数 报94.48，较上日微 跌0.04%；RXY参考离岸人民币指数 报94.42，较上日微跌0.07%；RXY参考在岸人民 币指数 报94.41，较上日微跌0.02%。 汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币 兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 孙琦子; 审校 吴云凌)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。