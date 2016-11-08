中国汇市：路透测算的人民币汇率指数续跌，CFETS指数再刷新低至93.71

路透北京11月8日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周二较上日微跌0.04%至93.71，续刷记录新低；SDR篮子指数微升至94.89，BIS篮子 指数微跌至94.5。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌7.17%，SDR篮子指数跌3.99%，BIS指数跌7.09% 。 CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币 较上日升贬点 数 人民币<CNY=PB 6.7817 -92 OC> 欧元<EURCNY=P 7.4893 206 BOC> 日圆<JPYCNY=P 6.49 164 BOC> 港元<HKDCNY=P 0.8744 -12.5 BOC> 英镑<GBPCNY=P 8.4083 399 BOC> 澳元<AUDCNY=P 5.2319 -369 BOC> 新西兰元<NZDC 4.9754 -184 NY=PBOC> 新加坡元<SGDC 4.8793 39 NY=PBOC> 瑞郎<CHFCNY=P 6.9629 -86 BOC> 加元<CADCNY=P 5.0678 -80 BOC> 林吉特<CNYMYR 0.6186 -2.1 =PBOC> 卢布<CNYRUB=P 9.3889 -1164 BOC> 泰铢<CNYTHB=C 5.1595 -34 FXS> 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发 布人民币汇率指数数据。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报94.5，较上日微跌0.09%；RXY全球在岸人民币指数 报94.48，较上日微 跌0.04%；RXY参考离岸人民币指数 报94.42，较上日微跌0.07%；RXY参考在岸人民 币指数 报94.41，较上日微跌0.02%。 汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币 兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 孙琦子; 审校 吴云凌)