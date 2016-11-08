全球金市：黄金持稳，美国总统大选即将开始

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
交易员称，周二美国总统大选前的不确定性，还有美国可能在12月加息，已经提振美国的黄金和白银的需求。
路透/益普索的“States of the Nation”民调工具显示，希拉里击败特朗普的可能性高达90%。
周一公布的调查显示，欧元区投资者信心11月进一步改善，达到年内最高位，缓解了欧洲央行(ECB)出台更多刺激措施的压力。
日本央行周一公布的9月会议记录显示，多数委员认为可能需要一些时间通胀预期才会走强。这凸显央行内部对新政策框架对于实现2%通胀目标的效果存在疑问。
中国央行周一公布，10月末官方储备资产中黄金储备为753.48亿美元，环比减少28.21亿美元；以盎司计，10月末黄金储备为5,924万盎司，9月末为5,911万盎司。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/侯雪苹；审校 张荻/徐文焰)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。