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亚洲 | 2016年 11月 8日 星期二 09:40 BJT

全球金市：黄金持稳，美国总统大选即将开始

交易员称，周二美国总统大选前的不确定性，还有美国可能在12月加息，已经提振美国的黄金和白银的需求。

路透/益普索的“States of the Nation”民调工具显示，希拉里击败特朗普的可能性高达90%。

周一公布的调查显示，欧元区投资者信心11月进一步改善，达到年内最高位，缓解了欧洲央行(ECB)出台更多刺激措施的压力。

日本央行周一公布的9月会议记录显示，多数委员认为可能需要一些时间通胀预期才会走强。这凸显央行内部对新政策框架对于实现2%通胀目标的效果存在疑问。

中国央行周一公布，10月末官方储备资产中黄金储备为753.48亿美元，环比减少28.21亿美元；以盎司计，10月末黄金储备为5,924万盎司，9月末为5,911万盎司。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/侯雪苹；审校 张荻/徐文焰)

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