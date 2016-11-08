香港个股：越秀地产斥资近26亿元人民币向母公司购南沙开发项目

路透香港11月8日 - 中国广州市政府背景的越秀地产 宣布，将以代价25.88亿元人民币向控股股东广州越秀集团收购南沙一地产开发项目股权及股东贷款；同时公司以约6.44亿港元作价，向广州越秀出售香港一家酒店。

公司的声明称，收购南沙项目的代价，其中股权收购价约13.96亿元，较独立估值师评估项目于今年8月底的公平值约15.35亿元折让约8.9%。至于收购股东贷款的部分约为11.92亿元，相当于贷款的实际价值。

南沙项目将兴建为一住宅项目，总建筑面积约92.86万平方米，其中住宅占69.26万平方米。项目位于南沙区中心板块的蕉门河城市中心区，临近南沙成熟的金洲商园。

越秀地产表示，收购南沙项目将令公司的总土地储备由约1,464万平方米增加至约1,557万平方米，加强其核心房地产业务。

至于越秀地产拟出售的香港酒店项目为位于港岛北角的＂粤华酒店＂，共有202间客房，酒店的总建筑面积约70.2万平方米。该酒店曾于2005年招标放售，但最后没有卖出。

越秀地产表示，该酒店2015年至2016年首八个月经营业绩表现偏软，预期2017年的营商环境变化不大。若进行重建，过程则较需时，中短期内难以落实执行。故将酒店以公平值转让予控股股东，从而将使公司实现合理利润。公司估计，出售酒店将录得除税后收益约2.65亿港元。

越秀地产周二早盘初段股价小升0.89%，报1.13港元。（完）

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