港报财经评论：美大选入直路见明朗--经济日报11月8日

美大选入直路见明朗/ 林瑞芬

终于捱到今周美国总统大选日，最新形势是美国联邦调查局（FBI）重新调查电邮事件后，维持不起诉希拉莉，美股期货即急弹，港股随之。

恒指昨收报22801点，升0.7%；国指收报9608点，升1.2%，大市成交额增至604亿元。不过，蓝筹股就非全面性反弹。

当中，本地地产发展股重创，受港府上周五收市后公布对楼市加辣防炒作打击，新地（00016）、恒地（00012）及长实地产（01113）等昨日跌幅6%至10%不等。大市反弹动力寄托在腾讯（00700）、中移动（00941）、平保（02318）等股份身上，三股昨日涨幅1%至逾2%不等。其中，腾讯昨一度试穿200元关口及时止跌，反弹2.1%，收报204.2元，成交额达32.9亿元，跌势有暂止之兆，当然，技术上，后市最好重上50天綫210元，才算完全解除进一步调整的沽压。

中移动是蓝筹中走势较弱的一只，上周已跌破250天綫（现近89.5元），观察弱势股能否率先止跌，也是判断大市能否暂喘稳的关键。中移动昨收报88.15元，升1%，仍未能收复250天綫，后市宜重上90元，以确认跌势已喘定。

在人民币持续贬值、内地人南下扫楼好似买菜之下，港府不得不加辣防范本地楼市炒作。港府上周五收市后公布把住宅物业交易的双倍印花税（DSD）税率划一提高至15%，料对成交带来即时和显着的冷却作用。美银美林预料未来6个月香港楼价下跌5%，楼宇销售大减30%至40%，地产股未来6个月将跑输大市。德银预料未来数月，香港楼市成交最多下挫5成，预测明年楼价跌11%。瑞信估计，未来市场对香港住宅物业需求将大减25%，至2018年底香港楼价将下调22%。从瑞银分析统计，加辣后，楼宇销售必然受挫（见图2），至于楼价会否急挫，就不尽然，还有很多客观因素左右。不过，今次瑞银估计未来3至6个月，本港楼价或下调3至5%。

按估值论，过去港府在2010、2012及2013年出招调控楼市后，地产股股价较NAV折让最高可增至39%，现况地产股折让平均在36%，故预计地产股在上周五水平计下跌10%。昨日所见，新地单日已跌了10%。

地产发展股股价走势普遍被看淡，瑞信估会有10%至15%的调整跌幅。面对地产发展股急挫，散户勿轻言捞底。投资者将转移视綫至其他类别股份，其中，瑞银建议可留意收租股；瑞信料领展（00823）及太古地产（01972）将更受垂青；摩根大通亦预期资金换马至领展或九仓（00004）的机会大。只是，美国加息步伐临近，明年的加息路綫图未明确，加释疑虑对领展也有一定困扰。附图3所见，领展8月以来上落争持为主，虽守于200天綫楼上，但受制58元阻力，难有大方向，昨收报54.75元。投资者宜观望，以判断明年美国加息路綫图，若加息步伐快，同样不利收租股。

回看大市，风云变色。受民主党总统候选人希拉莉没有被FBI起诉，改变了环球市场投资者情绪，希拉莉当选机会或提升，当然，世事无绝对，谁又敢写包单？两手准备迎战果，技术走势而言，10月受困选情，恒指反覆下挫，假设希拉莉真的当选美国新一任总统，恒指有条件反弹，那50天綫（现23354）有机会收复，但美国加息预期升温，能否成功重越50天綫存在较大不确定性。相反，若共和党总统候选人特朗普意外当选，市场估计短暂必然有震荡的话，跌1,000点也是等闲事，那200天綫（现近21300）乃关键支持参考，此乃7月突破以来未曾失守的水平，如失守，利淡讯号将强烈。

国指方面，昨日反弹力理想，收报9608点，升1.2%，估计是因为本地地产股短期内难以攀升，要挟淡仓，除腾讯及滙丰（00005）之外，亦要有中资股的相助。技术上，国指一直在9500左右争持，阻力10000不破，还是反覆为主。资源股被追捧势强，中国神华（01088）昨日再抽升4.2%；安徽海螺（00914）亦涨2.7%。（完）

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