港报财经评论：港楼价未流血，地产商先重伤--信报11月8日

港楼价未流血，地产商先重伤/ 习广思

政府＂加辣＂一出招，四大地产股齐冧，长实地产（01113）、新地（00016）及新世界发展（00017）股价皆暴跌约9%，连跌得最小的恒地（00012），也有5.8%跌幅。地产股过去大半年大幅跑赢大市，几乎成为基金们的宠儿；然而，人多拥挤，一旦出事往往会走避不及，投资教训又多了一个典型范例。

长实地产一直有意出售中环中心套现，市传计划以357亿元高价出售75%权益予中资机构。此外，地政总署公布，一幅位于九龙城启德的地皮，由海航集团旗下海航实业以88.37亿元＂癫价＂竞得，折合每方尺楼面价1.35万元，比市场预期高出近倍。

两大消息刺激上周地产股急升，但都未能升穿9月高位，经昨天一跌，地产股近3个月的升幅即化为乌有。这次地产股跌得如此凶狠，原因之一是市场完全没有预期会有新辣招推出。

2013年2月，港府首次提出辣招遏抑楼市，惟双倍印花税（DSD）推出超过15个月，与条例相关的《2013年印花税（修订）条例草案》仍未完成审议，当时财经事务及库务局局长陈家强去信立法会，表示决定不再坚持引入＂先订立、后审议＂的调整方式，未来如需要调整DSD，将以条例草案方式提交立法会审议。结果，这次推出辣招并未先经立法会，与当时说法有所出入，这令市场大为意外，完全超出预期。

另一方面，根据过往经验，藉上调交易印花税等调控措施去遏抑楼价，后果往往出人意表。在过去两次调控中，政策对地产股股价的打击，远远大于对楼价的实际影响。

2013年，港府把超过200万元物业交易的印花税提高至8.5%，随后又上调首期支付比例。该次调控令香港地产股指数在其后一年多内，跌幅深达24%，同期衡量楼市价格表现的中原城市领先指数仅下跌约3.6%。

2015年2月，港府推出收紧第二套房按揭贷款等三项调控措施。该措施出台至2016年1月地产股见底前，地产股股价累计下跌24%，同期中原城市领先指数仅下跌了2.5%。

楼价未跌，地产股先下滑，反映辣招严重影响地产商的卖楼套现能力，尤其在当前美国利率正常化进程之下，美国利率势在大选后趋升，明年加息亦会继续进行，本来楼市很大机会跟随美国利率步伐，政府何以急于一时匆匆加辣，未知是否涉及其他理由。

最大负面影响是令楼市成交冻结，换楼需求大减，盘源减少对楼价、租金的影响，还有待观察。大行也开始估市，瑞信预测在新重招之下，本港住宅楼价至2018年底可能累跌22%。

麦格理中国及香港房地产研究部主管吴嘉俊指出，政府＂加辣＂措施出台后，该行下调楼市升势预测，预料明年楼市于第三季见底回升，全年升幅5%， 认为楼市仍有一定支持，主要原因是海外资金留港避险、本地需求及购买力仍然偏强。

地产股急跌是近期最拥挤交易（Overcrowded Trade）之一，譬如新地由今年2月的80元水平，升至9月最高123元，升幅超过50%，其他地产股亦差不多。今次大跌，好在遇上升市，虽然基金股东沽货，仍有不少买家愿意接货，造就成交量大增，但大成交而股价低收，看来不是好兆头。

美国联邦调查局（FBI）局长科米重新调查民主党总统候选人希拉莉的电邮事件后，上周日宣布维持局方上次调查得出，不建议起诉希拉莉的结论，受惠这个消息，恒指昨天升158点，美股期货急升，欧股也普遍上扬。11月8日美国大选决战前夕，全球股市料将更为波动。（完）

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