港报社评：释法一锤定音，互谅互信寻出路--经济日报11月8日

全国人大常委会昨天就立法会宣誓问题释法，明显要一锤定音，避免本港司法上出现不明朗，但释法难免惹争议。

孟子曰：以大事小以仁，以小事大以智（大意是指强者以宽容仁爱对待弱者，而弱者要以智慧与强者相处）。这道理值得中方和港人深思。

人大昨为《基本法》第104条作出解释，包括四个重点：特首、主要官员、行会成员、立法会议员、各级法院法官和其他司法人员，宣誓时必须真诚、庄重读出完整誓词；拒绝宣誓不得重新安排宣誓；拒绝宣誓即丧失公职资格，及违反宣誓内容须承担法律责任。

值得注意的是，今次释法由人大委员长直接、主动提出，相信中央是要发出两个强烈信息：一是港独踰越中央底綫，危害国家主权，绝不容许。二是中央近年强调要一国两制不走样，此次是要彰显中央在一国两制下的权力。

平情而论，中央厘清争拗，未尝不是好事，因可让各方知所进退，不要再挑战中央关于港独的底綫。

然而，如此释法亦难免有代价。其一，释法始终是香港敏感议题，部分港人尤其认为宣誓风波应由本港法院处理。其二，有国际社会亦可能将今次释法描绘为立了先例，惟恐中央动辄便释法。

孟子曰：以大事小以仁，以小事大以智；大禹治水以疏驯服滚滚洪水。圣贤的智慧，大禹的教训，值得中港深思。中央宜展胸襟释更多诚意，体谅港人顾虑，凡事宜疏不宜堵，予港人、国际觉得一国两制、高度自治能顺利落实。

事实上，中央确有权释法，惟必须慎之又慎。港人更要有智慧，明白中央的忧虑，不要挑战中央底綫，尤其是港独，否则只会跌入硬碰硬的死局。

释法只处理了港独涉足立法会的问题，但风波之后恐怕本土意识更炽热，但惟有一国两制成功落实、中港关系提升，便需努力、耐心、互谅，一步一步建立互信，才有出路。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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