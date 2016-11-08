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亚洲 | 2016年 11月 8日 星期二 09:46 BJT

金属期市：伦敦期铜隔夜大涨后回落，市场静待美国大选

上海期交所主力期铜合约 上涨1.03%，至每吨40,290元人民币。

一项路透调查显示，2017年锌、锡和镍的平均价格料徘徊在当前水准附近。这三者是今年表现最佳的三种基本金属。

俄罗斯大型钢企NLMK 表示，如果市场条件允许，预计2017年钢铁产量将增加。

美国总统竞选活动周一已接近尾声，两位候选人仍和开始的时候一样，互相愤怒指责。路透/益普索一项新的选情调查显示，希拉里获胜的可能性很大。 (完)

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(编译 张若琪/王兴亚；审校 张涛)

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