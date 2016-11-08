金属期市：伦敦期铜隔夜大涨后回落，市场静待美国大选

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
上海期交所主力期铜合约 上涨1.03%，至每吨40,290元人民币。
一项路透调查显示，2017年锌、锡和镍的平均价格料徘徊在当前水准附近。这三者是今年表现最佳的三种基本金属。
俄罗斯大型钢企NLMK 表示，如果市场条件允许，预计2017年钢铁产量将增加。
美国总统竞选活动周一已接近尾声，两位候选人仍和开始的时候一样，互相愤怒指责。路透/益普索一项新的选情调查显示，希拉里获胜的可能性很大。 (完)
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(编译 张若琪/王兴亚；审校 张涛)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。