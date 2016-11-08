港报社评：释法解决不了社会撕裂--信报11月8日

随着星期日晚上直至星期一清晨的警民冲突告终，北京释法一锤定音，全票通过＂全国人大常委会关于香港特别行政区《基本法》第一百零四条的解释＂。按照全国人大常委会副秘书长、基本法委员会主任李飞的讲法，今次释法并非干预香港司法独立，只是弥补香港法律的漏洞。

经过这一次突如其来的释法，引发宣誓风波的两位主角首当其冲，青年新政的梁颂恒和游蕙祯毫无疑问将被褫夺其立法会议员资格，原因是他们主张＂港独＂，不符真诚、庄重、准确、完整地宣读誓言的条件，遑论＂拥护中华人民共和国香港特别行政区《基本法》，效忠中华人民共和国香港特别行政区＂。至于另外几位民主派或本土派议员的资格亦顿成疑问，尽管宣誓之时被裁定有效，但根据释法规范，他们也未必算是真诚、庄重、准确、完整地宣誓，高危人数相信超过十名，包括直选票王朱凯廸，他在宣誓之后高呼＂民主自决，暴政必亡，反对梁君彦做主席＂，还有高举黄伞和即场撕烂道具基本法的梁国雄等等。

在香港这个严重撕裂的社会，对于人大释法的反应自然而然两极化。建制派无不拍烂手掌欢呼，咸称＂汉奸卖国贼合该有此一报＂；民主派则狠批此举等同僭建法例，变相修法甚至立法，削弱市民对＂一国两制＂的信心，冲击司法独立，后果非常严重。

李飞昨日在记者会上指出，只有终审法院已作终极裁决的案件不受释法影响，释法的追溯力适用于所有已审及未审的案件。被问及追溯力，律政司司长袁国强表示，已判决的案件不受影响，但若是之前发生、仍未开庭处理的则要跟进。如此说来，一旦有人现在提出司法覆核，要求取消个别议员的资格，他们随时因为＂宣誓不庄重＂而失去议席。难怪有人认为，释法所针对的并非青政二人那么简单，民主派说不定＂连根拔起＂，即使表现比较温和的民主党黄碧云，亦有机会因为宣誓之后讲出＂速验铅水＂而被取消资格。

释法的其中一个重点是厘清监誓人的权责，强调监誓人有责任确保宣誓合法进行，而且拥有裁定宣誓有效与否的权力；若然监誓人裁定宣誓无效，便不能安排重新宣誓，候任者则丧失就任资格。换言之，立法会主席和立法会秘书长有权以监誓人身份直接取消议员资格，凭的是主观判断，即是觉得对方真诚或者庄重与否。

可想而知，本已恶斗连连导致半瘫痪状态的立法会，将会进一步争拗不休，万一真的取消十个八个议员的资格，正常运作是不可能的了，议事堂肯定乱得一团糟。

取消议员资格之后，下一步是补选，那又是问题丛生。梁颂恒和游蕙祯能不能卷土重来再次参选？基本法委员会委员、北京大学法学院教授饶戈平表示，以他个人理解，现在法律上没有规定失去议员资格的人，不能再参加选举。即使梁颂恒和游蕙祯像本土民主前线的梁天琦那样，受制于＂反港独确认书＂而被裁定参选提名无效，他们又能不能透过代理人参选？梁颂恒和游蕙祯本来就是得到梁天琦力撑而当选的，他们大可以依样画葫芦，加持一两个＂影武者＂代替自己报名上阵，假若当选再靠演技扮作真诚庄重地宣誓不迟。

归根究柢，香港的社会撕裂很大程度是源于民主派不信任中央政府，认为北京＂大石砸死蟹＂，释法纵使将个别议员摈出局，但不代表能够解决社会深层次矛盾，反而有可能增添不信任元素。

事情发展至此，我们唯有寄望已宣布参选特首的退休法官胡国兴所言非虚，他说今次释法并不会对法庭造成压力，相信法官不会受这种压力所操纵。但愿如此，否则政治凌驾法治，香港势必继续沉沦。（完）

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