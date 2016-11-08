港报社评：＂释法＂阻入政权机构，＂港独＂不会因而消退--明报11月8日

全国人大常委会解释《基本法》第104条，就公职人员宣誓的程序、形式、内容和态度从原则性作出规定。虽然＂释法＂并未具体触及政府司法覆核梁颂恒和游蕙祯的案件，但是法庭在审理期间，北京志决＂释法＂，观感上难免使人认为对司法独立构成影响。值得注意的是北京只就宣誓＂释法＂，一度使人担心的扩大打击面，并未发生。今次＂释法＂目的为应对＂港独＂，北京以不寻常做法处理，京港互动折射出来的互信低迷景况，设若持续下去肯定对本港不利，情况发展值得关注。

＂释法＂的3项内容，就宣誓而言，其实只是基本要求。《基本法》第104条要求公职人员就职时宣誓，拥护中华人民共和国香港特别行政区基本法、效忠中华人民共和国香港特别行政区；作为立法会议员，属于体制中人，做到上述＂拥护＂和＂效忠＂，乃应有之义。另外，＂释法＂要求宣誓人必须真诚、庄重地宣誓，必须准确、完整、庄重地宣读包括＂拥护＂和＂效忠＂的法定誓言，本来是十分基本的要求，因为宣誓人态度不真诚，不准确、不完整、不庄重地宣读誓言，实质就是虚假宣誓。设若转换宣誓场景，由立法会改到在法庭，什么时候见过类似部分议员在立法会的＂宣誓骚＂？设若有人在法庭这样做，法官也不可能接受，说不定还会招惹藐视法庭的官非。

在香港这个文明社会，对何谓真诚、庄重的宣誓，绝大多数市民都有共同认知和同理心；＂释法＂之后，仍有个别议员纠缠于＂怎样才算庄重啊＂的口水仗，根本就与民情脱节。宣誓这么基本的事，却要搞到＂释法＂，折射出来的京港关系就是不信任，皆因有人意图以议员身分，利用立法会平台宣扬并推动＂港独＂，要把香港从中国分割出去。事态构成北京的猜疑和不信任，由上世纪80年代香港问题提上议事日程以来，从未有过；北京选择主动＂释法＂，是由上而下体现其意志。

本港反对＂释法＂的法界人士，认为今次全国人大常委会的＂释法＂内容，触及本地法律。虽然他们反对立场先行，但是有一定理据，因为只要修订香港法例第11章《宣誓及声明条例》相关条文，也可达至部分＂释法＂的效果，这是一些人认为可以按本地既有机制处理宣誓风波的原因。不过，仅靠条例，不能堵绝＂港独＂分子进入立法会。北京决定出手，看来有两方面考虑。

首先，北京认定＂港独＂已经踰越红线；事态发展至＂港独＂分子进入政权机构，从北京的视角认为需要政治表态，此举不仅对港人，同时昭告全国人民，中央对＂港独＂不会坐视不理，正如对其他分裂活动一样，打压绝不手软。其次显示北京对香港（包括对法庭）的不信任；北京今次出手，目标是不能让＂港独＂分子晋身立法会，要使至少梁颂恒和游蕙祯失去议员资格，无人可以在法庭裁决之前预估这个结果，为免夜长梦多，就出现北京＂释法＂，掌握主动的局面。北京对＂港独＂摆出政治姿态，并甘冒影响本港司法独立的指摘，主要不认为本港可以把梁、游踢出局，于是自行其是。这种情况，设若属于单一事件，仅就＂港独＂事态特殊而为之，与其他事务无涉，则京港互动不会有问题；设若北京持续不信任，对香港将十分不利。

北京这次出手，现阶段可以稍为遏制＂港独＂。不过，单就立法会而言，部分议员有＂自决＂等主张，虽然＂释法＂指明＂宣誓人作虚假宣誓或者在宣誓之后从事违反誓言行为的，依法承担法律责任＂，但是议员利用立法会平台的言行，有不少空子可钻，设若发展至＂依法处理＂，又会是牵动政坛稳定的斗争。＂释法＂之后，＂港独＂在议会是否可禁而得绝，有太多变数。社会上＂港独＂思潮蠢动，周日＂反释法＂游行之后，不少示威者在西环、中上环干道与警方对峙，有人叫嚣＂香港独立＂、＂香港建国＂，他们虽然人数不多，但是说明＂港独＂议题已经进入大衆视野，听得到也见得着；此外，有团体向学校发展＂港独＂组织，积极在新一代培养同路人。这些情况，在在显示＂港独＂不会因为＂释法＂而消退，仍然是政府和社会须正视和处理的问题。政府必须制订全面策略，从立法、教育、文化等各方面推出政策和措施，应对＂港独＂的挑战。（完）

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