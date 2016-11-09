《香港重要政经日程》--11月9日-11月22日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
================== 今日重要政经消息=================
11月9日（周三）
12:00 新鸿基地产 股东周年大会。
16:00 香港宽频 全年业绩记者会。
兴证国际 公布第三季业绩。
领展房产基金 公布中期业绩。
================== 近期重要政经消息=================
11月10日（周四）
正大企业国际 公布第三季业绩。
高鑫零售 公布第三季业绩。
佐丹奴国际 公布第三季业绩。
俄铝 公布第三季业绩。
伟易达 公布中期业绩。
11月11日（周五）
公布香港第三季GDP。
恒生指数公布季度检讨。
周黑鸭 首日挂牌。
上谕集团 首日挂牌。
彭顺国际 首日挂牌。
中国黄金国际 公布第三季业绩。
卜蜂国际 公布第三季业绩。
众彩股份 公布季度业绩。
宝胜国际 公布第三季业绩。
裕元集团 公布第三季业绩。
中国心连心化肥 公布第三季业绩。
香港兴业 公布中期业绩。
康大食品 公布第三季业绩。
11月14日（周一）
瑞声科技 公布第三季业绩。
中国新城镇 公布第三季业绩。
壹传媒 公布中期业绩。
中国支付通 公布中期业绩。
麦达斯控股 公布第三季业绩。
10:30 时代集团 股东周年大会。
14:00 中国人保 在中国举行股东特别大会。
*15:00 罗兵咸永道与Urban Land Institute发表亚太区2017年房地产市场趋势。
11月15日（周二）
大唐环境产业 首日挂牌。
神州租车 公布第三季业绩。
*兴胜创建 公布中期业绩。
09:00 AVCJ私募股权及风险投资论坛。
09:30 光大银行 在中国举行股东特别大会。
10:00 堡狮龙 股东周年大会。
12:00 南顺香港 股东周年大会。
14:30 汇彩控股 澳门记者会。
11月16日（周三）
腾讯控股 公布第三季业绩。
信利国际 公布第三季业绩。
*英皇娱乐酒店 公布中期业绩。
*英皇国际 公布中期业绩。
*本间高尔夫 公布中期业绩。
*JOYCE BOUTIQUE 公布中期业绩。
*敏华控股 公布中期业绩。
*德永佳集团 公布中期业绩。
10:30 中广核 股东特别大会。
15:00 卓能集团 股东周年大会。
11月17日（周四）
公布8-10月失业率。
*利标品牌 公布中期业绩。
*衍生集团 公布中期业绩。
*华宝国际 公布中期业绩。
*华融投资股份 公布中期业绩。
*百盛集团 公布第三季度业绩。
*冠捷科技 公布第三季度业绩。
10:00 时计宝 股东周年大会。
11月18日（周五）
中国生物制药 公布第三季业绩。
*东方报业集团 公布中期业绩。
*保华集团 公布中期业绩。
*华信地产财务 公布中期业绩。
09:30 中国银行 在中国举行股东特别大会。
11:00 中州证券 在中国举行股东特别大会。
*11月21日（周一）
National Electronics Holdings Ltd. 公布中期业绩。
11月22日（周二）
公布10月份消费物价指数（CPI）。
09:00 亚洲物流及航运会议。
*周大福 公布中期业绩。
*创维数码 公布中期业绩。
*开明投资 公布中期业绩。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。