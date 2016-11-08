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亚洲 | 2016年 11月 8日 星期二 10:08 BJT

台湾股市：盘中持平，美国大选投票前市场气氛谨慎

0138 GMT，加权股价指数 上涨0.1%至9,202.79点，上日收涨1.3%。

电子类指数 持平，金融保险类指数 涨0.3%。

大型权值股台积电 股价持平，另一权值股鸿海精密 下跌0.5%。(完)

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