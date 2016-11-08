主要国家经济指标预测--11月9日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月8日(二) 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 10月 -- +2.2% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 9月 盈余19,602 盈余20,008 11月8-9日 2330 澳洲消费者信心指数 11月 -- +1.1% 11月9日(三) 0130 中国工业生产者出厂价格指数(PPI)(较上年同期) 10月 +0.8% +0.1% 中国居民消费价格指数(CPI)(较上年同期) 10月 +2.1% +1.9% (较前月) 持平 +0.7% 0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 9月 逆差33.5 逆差37.56 全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差112 逆差121.1 1200 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 486.2 抵押贷款再融资指数 -- 2,088.0 1500 美国趸售(批发)库存(较前月) 9月修正值 +0.2% +0.2% 趸售销售(较前月) 9月 +0.5% +0.7% 1600 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 -- 57.58 1600 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 -- 53.00 2000 新西兰央行利率决定 -- 1.75% 2.00% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超8,919 外资投资日本股票(亿日圆) 买超1,089 2350 日本核心机械订单(较前月) 9月 -0.8% -2.2% (较上年同期) +3.5% +11.6% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 11月7日(一) 2350 日本外汇储备(亿美元) 10月 12,428 -- 11月8日(二) 0001 英国零售业联盟(BRC)同店零售销售(较上年同期) 10月 +1.7% -- 0030 澳洲NAB企业现况指数 10月 正6 -- 企业信心指数 正4 -- 0200 中国出口(较上年同期) 10月 -7.3% -6.0% 进口(较上年同期) -1.4% -1.0% 贸易收支(亿美元) 顺差490.56 顺差517 0500 日本同时指标(较前月) 9月 +0.2 -- 领先指标(较前月) 9月 -0.4 -- 0645 瑞士失业率(未经季节调整) 10月 3.2% -- (经季节调整) 3.3% 3.3% 0700 德国工业生产(较前月) 9月 -1.8% -0.5% 0700 德国经季节调整出口(较前月) 9月 -0.7% -0.85% 进口(较前月) -0.5% -0.2% 贸易收支(亿欧元) 顺差213 顺差230 0745 法国年内迄今预算收支(亿欧元) 9月 赤字830 -- 0745 法国经常帐收支(亿欧元) 9月 赤字34 -- 0745 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 9月 逆差47.69 -- 进口(亿欧元) 418.95 -- 出口(亿欧元) 371.26 -- 0930 英国工业生产(较前月) 9月 -0.4% 持平 (较上年同期) +0.3% +0.8% 制造业产出(较前月) +0.6% +0.4% (较上年同期) +0.2% -0.1% 1100 全美独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数 10月 94.9 -- 1315 加拿大房屋开年率(万户) 10月 19.29 19.5 1330 加拿大建筑许可(较前月) 9月 -7.0% -5.6% 1500 美国JOLTS职位空缺数(万个) 9月 548.6 550.8 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 10月 +0.6% -- (较上年同期) +4.2% -- 2300 韩国失业率 10月 3.7% --(完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 汪红英/王洋；审校 张若琪)