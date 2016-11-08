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亚洲 | 2016年 11月 9日 星期三 07:34 BJT

****主要国家经济指标预测--11月9日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段     预估值        前值
    
    11月8日(二)
    2350 日本银行放款余额(较上年同期)                 10月          --        +2.2%
    2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆)              9月  盈余19,602   盈余20,008
    
    11月8-9日
    2330 澳洲消费者信心指数                           11月          --        +1.1%
    
    11月9日(三)
    0130 中国工业生产者出厂价格指数(PPI)(较上年同期)  10月        +0.8%       +0.1%
         中国居民消费价格指数(CPI)(较上年同期)        10月        +2.1%       +1.9%
                                      (较前月)                     持平       +0.7%
    0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)              9月     逆差33.5   逆差37.56
             全球商品贸易收支(亿英镑)                           逆差112   逆差121.1
    1200 美国MBA抵押贷款市场指数                      前周         --         486.2
                抵押贷款再融资指数                                 --       2,088.0
    1500 美国趸售(批发)库存(较前月)               9月修正值      +0.2%        +0.2%
             趸售销售(较前月)                          9月       +0.5%        +0.7%
    1600 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数        11月         --         57.58
    1600 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数      11月         --         53.00
    2000 新西兰央行利率决定                            --        1.75%        2.00%
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                     前周         --     买超8,919
         外资投资日本股票(亿日圆)                                         买超1,089
    2350 日本核心机械订单(较前月)                      9月       -0.8%        -2.2%
                         (较上年同期)                            +3.5%       +11.6%

    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值       预估值

    11月7日(一)
    2350 日本外汇储备(亿美元)                         10月       12,428         --
    
    11月8日(二)
    0001 英国零售业联盟(BRC)同店零售销售(较上年同期)  10月        +1.7%         --
    0030 澳洲NAB企业现况指数                          10月          正6         --
                企业信心指数                                        正4         --
    0200 中国出口(较上年同期)                         10月        -7.3%       -6.0%
             进口(较上年同期)                                     -1.4%       -1.0%
             贸易收支(亿美元)                                顺差490.56     顺差517
    0500 日本同时指标(较前月)                          9月         +0.2         --
             领先指标(较前月)                          9月         -0.4         --
    0645 瑞士失业率(未经季节调整)                     10月         3.2%         --
                     (经季节调整)                                  3.3%        3.3%
    0700 德国工业生产(较前月)                          9月        -1.8%       -0.5%
    0700 德国经季节调整出口(较前月)                    9月        -0.7%      -0.85%
                       进口(较前月)                               -0.5%       -0.2%       
                       贸易收支(亿欧元)                         顺差213     顺差230
    0745 法国年内迄今预算收支(亿欧元)                  9月      赤字830         --
    0745 法国经常帐收支(亿欧元)                        9月       赤字34         --
    0745 法国经季节调整贸易收支(亿欧元)                9月    逆差47.69         --
              进口(亿欧元)                                       418.95         --
              出口(亿欧元)                                       371.26         --
    0930 英国工业生产(较前月)                          9月        -0.4%       持平
                 (较上年同期)                                     +0.3%       +0.8%
             制造业产出(较前月)                                   +0.6%       +0.4%
                   (较上年同期)                                   +0.2%       -0.1%
    1100 全美独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数       10月         94.9         --
    1315 加拿大房屋开年率(万户)                       10月        19.29        19.5
    1330 加拿大建筑许可(较前月)                        9月        -7.0%       -5.6%      
    1500 美国JOLTS职位空缺数(万个)                     9月        548.6       550.8
    2145 新西兰电子卡零售销售(较前月)                 10月        +0.6%         --
                             (较上年同期)                         +4.2%         --
    2300 韩国失业率                                   10月         3.7%         --(完)
 
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 汪红英/王洋；审校 张若琪)

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