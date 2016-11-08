台湾债市：10年公债105/11R殖利率创一周高位，出口与CPI数据高于预期

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透台北11月8日 - 台湾指标10年公债增额券105/11R 发行前交易殖利率周二早盘走扬，创一周高位。交易员称，因台湾最新公布的出口与CPI数据都高于预期，且105/11R将于中午标售，市场气氛保守。
他们表示，市场对债市大金主邮局今天如何出手看法不同，惟因空单累积量逾120亿台币，寿险等实质买盘也会有基本需求量，得标利率将不至于飘出预期区间太多，也不致于让国库做出截标动作。
〞出口与CPI都比预期高，空方乘胜追击，但逢高有趁机回补。〞一位证券商交易员说。
另一票券商交易主管表示，近期债市殖利率波动加剧，有实质买盘趁机调节10年券105/11，使得4日柜买中心公布的指标公债持券状况中前三大的比重，自前一日的45%明显下滑至40%，这对多方持券的信心造成影响。
有交易员认为，实质买盘在现券的调节，虽让多头信心松动，但会不会在R券逢高回补，也是值得观察的重点。
他们预估，今天105/11R发行前交易殖利率交投区间将介在0.96-0.99%。
台湾央行今日中午将代财政部标售105/11R。路透于昨日中午做的调查显示，本期10年公债得标利率料在0.955-0.975%。
本地时间10:14，指标10年公债增额券105/11R殖利率升0.75基点报0.9735%，盘中高位一度来到0.9850%，前高为1日的0.9960%。
台湾财政部周一公布，10月出口金额较上年同期 升9.4%。该数据优于预期的年增1.8%。这是逾两年来最佳的年增率，2014 年8月出口年增9.6%。
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--台湾数据：10月CPI年增率1.7%高于预期，并创半年新高 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
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