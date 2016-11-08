台湾汇市：台币兑美元早盘在31.500附近窄幅波动，美国大选前市况清淡

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透台北11月8日 - 台币兑美元 周二早盘大致持在31.500附近整理；交易员表示，美国总统大选即将，全球市场屏息以待致交投意愿低落，盘势交由实质交易需求主导，暂在既有区间窄幅波动。
他们表示，美国大选前夕观望气氛浓厚，场上仅剩零星实质抛补需求，台北外汇开盘一小时成交量仅1.28亿美元，交投持续偏淡，盘初外资交投动静并不明显，台币料续盘整静待美国大选结果。
〞明天美国选举结果就要出来，不会有什么太大变动。〞一大型银行交易员说。
另位官股银行交易员也称，台股盘初由小涨转为小跌，带动外资偏向汇出的疑虑升温，而韩元盘初较上日尾盘小幅走升，不过幅度相当有限，短线台币欠缺明确指引，料续在区间内狭幅整理。
本地时间10:27，台北外汇经纪公司台币兑美元 报31.514，交投区间介在31.490-31.520间，上日收在31.519。
韩元兑美元 报1,140.2，上日收在1,143.1；台股加权指数 则跌0.15%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘小幅扩大；目前一个月美元/台币远汇 报31.477/31.493，上日收在31.430。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•31.470-31.530。
最新相关报导链接：
--《全球汇市》美元走强，因预计选情对希拉里有利
--《焦点》美国银行业积极备战，应对大选后可能出现的动荡市况 (完) (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。