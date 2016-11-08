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亚洲 | 2016年 11月 8日 星期二 10:29 BJT

台湾汇市：台币兑美元早盘在31.500附近窄幅波动，美国大选前市况清淡

路透台北11月8日 - 台币兑美元 周二早盘大致持在31.500附近整理；交易员表示，美国总统大选即将，全球市场屏息以待致交投意愿低落，盘势交由实质交易需求主导，暂在既有区间窄幅波动。

他们表示，美国大选前夕观望气氛浓厚，场上仅剩零星实质抛补需求，台北外汇开盘一小时成交量仅1.28亿美元，交投持续偏淡，盘初外资交投动静并不明显，台币料续盘整静待美国大选结果。

〞明天美国选举结果就要出来，不会有什么太大变动。〞一大型银行交易员说。

另位官股银行交易员也称，台股盘初由小涨转为小跌，带动外资偏向汇出的疑虑升温，而韩元盘初较上日尾盘小幅走升，不过幅度相当有限，短线台币欠缺明确指引，料续在区间内狭幅整理。

本地时间10:27，台北外汇经纪公司台币兑美元 报31.514，交投区间介在31.490-31.520间，上日收在31.519。

韩元兑美元 报1,140.2，上日收在1,143.1；台股加权指数 则跌0.15%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘小幅扩大；目前一个月美元/台币远汇 报31.477/31.493，上日收在31.430。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•31.470-31.530。

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--《全球汇市》美元走强，因预计选情对希拉里有利

--《焦点》美国银行业积极备战，应对大选后可能出现的动荡市况 (完) (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)

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