中国经济：大兴安岭鄂伦春民用机场项目获批，总投资4.54亿元--发改委

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月8日 - 中国国家发展改革委批复大兴安岭鄂伦春民用机场项目，项目总投资4.54亿元人民币，其中民航局安排民航发展基金1.29亿元，其余投资由黑龙江省政府和大兴安岭地区行署按照6:4比例安排财政资金解决。
发改委周二刊登的公告称，本期工程按满足2020年旅客吞吐量28万人次、货邮吞吐量1,500吨的目标设计，飞行区等级指标4C。
主要建设内容包括：将现有一条长2,000米、宽45米的航空护林站跑道延长至2,300米，跑道主降方向设置I类精密进近灯光系统和仪表着陆系统，次降方向设置B型简易进近灯光系统；建设4,870平方米的航站楼、三个机位的站坪，以及空管、供油、供电、给排水、消防救援等相应配套设施。
大兴安岭加格达奇民用机场建设管理有限公司作为项目法人，负责项目的组织实施与管理。此项目旨为完善黑龙江民用运输机场布局和综合交通运输系统，促进地方经济社会和旅游业发展。（完）
欲浏览中国发改委2016年批复的重大交通基建项目一览，请点选背景资料 。 (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。