版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 8日 星期二 10:32 BJT

中国经济：大兴安岭鄂伦春民用机场项目获批，总投资4.54亿元--发改委

路透北京11月8日 - 中国国家发展改革委批复大兴安岭鄂伦春民用机场项目，项目总投资4.54亿元人民币，其中民航局安排民航发展基金1.29亿元，其余投资由黑龙江省政府和大兴安岭地区行署按照6:4比例安排财政资金解决。

发改委周二刊登的公告称，本期工程按满足2020年旅客吞吐量28万人次、货邮吞吐量1,500吨的目标设计，飞行区等级指标4C。

主要建设内容包括：将现有一条长2,000米、宽45米的航空护林站跑道延长至2,300米，跑道主降方向设置I类精密进近灯光系统和仪表着陆系统，次降方向设置B型简易进近灯光系统；建设4,870平方米的航站楼、三个机位的站坪，以及空管、供油、供电、给排水、消防救援等相应配套设施。

大兴安岭加格达奇民用机场建设管理有限公司作为项目法人，负责项目的组织实施与管理。此项目旨为完善黑龙江民用运输机场布局和综合交通运输系统，促进地方经济社会和旅游业发展。（完）

欲浏览中国发改委2016年批复的重大交通基建项目一览，请点选背景资料 。 (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐