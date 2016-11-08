《美国上市公司业绩公布日程表》--11月8日至11月15日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透11月8日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT 时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定) 公布日期 公布时 公司代码 业绩季度及公司名称 间 2016年11月8日 NTS EXPD.OQ Q3 2016 Expeditors International of Washington Inc 2016年11月8日 BMO ENDP.OQ Q3 2016 Endo International PLC 2016年11月8日 BMO DHI.N Q4 2016 D.R. Horton Inc 2016年11月8日 BMO CVS.N Q3 2016 CVS Health Corp 2016年11月8日 BMO JCI.N Q4 2016 江森自控(Johnson Controls) 2016年11月8日 AMC CXO.N Q3 2016 Concho Resources Inc 2016年11月8日 AMC TRIP.OQ Q3 2016 TripAdvisor Inc 2016年11月9日 BMO VIAB.OQ Q4 2016 维亚康姆(Viacom) 2016年11月9日 BMO MYL.OQ Q3 2016 Mylan NV 2016年11月9日 BMO COTY.N Q1 2017 Coty Inc 2016年11月9日 AMC CSRA.N Q2 2017 CSRA Inc 2016年11月10日 BMO PRGO.N Q3 2016 Perrigo Company PLC 2016年11月10日 BMO KSS.N Q3 2016 Kohls Corp 2016年11月10日 BMO RL.N Q2 2017 Ralph Lauren Corp 2016年11月10日 BMO M.N Q3 2016 Macys Inc 2016年11月10日 AMC DIS.N Q4 2016 迪士尼(Walt Disney) 2016年11月10日 AMC KORS.N Q2 2017 Michael Kors Holdings Ltd 2016年11月10日 AMC NVDA.OQ Q3 2017 英伟达(Nvidia) 2016年11月10日 AMC JWN.N Q3 2016 Nordstrom 2016年11月14日 BMO TDG.N Q4 2016 TransDigm Group Inc 2016年11月14日 AMC AAP.N Q3 2016 Advance Auto Parts Inc 2016年11月15日 BMO TJX.N Q3 2017 TJX Companies Inc 2016年11月15日 BMO HD.N Q3 2016 家得宝(Home Depot) 2016年11月15日 AMC A.N Q4 2016 安捷伦科技(Agilent Technologies) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 王兴亚；审校 艾茂林)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。