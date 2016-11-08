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市场报道 | 2016年 11月 8日 星期二 10:32 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--11月8日至11月15日

路透11月8日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT
时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)
    
 公布日期         公布时   公司代码    业绩季度及公司名称
                  间                   
 2016年11月8日    NTS      EXPD.OQ     Q3 2016 Expeditors International of Washington Inc 
 2016年11月8日    BMO      ENDP.OQ     Q3 2016 Endo International PLC 
 2016年11月8日    BMO      DHI.N       Q4 2016 D.R. Horton Inc 
 2016年11月8日    BMO      CVS.N       Q3 2016 CVS Health Corp 
 2016年11月8日    BMO      JCI.N       Q4 2016 江森自控(Johnson Controls)
 2016年11月8日    AMC      CXO.N       Q3 2016 Concho Resources Inc 
 2016年11月8日    AMC      TRIP.OQ     Q3 2016 TripAdvisor Inc 
 2016年11月9日    BMO      VIAB.OQ     Q4 2016 维亚康姆(Viacom) 
 2016年11月9日    BMO      MYL.OQ      Q3 2016 Mylan NV 
 2016年11月9日    BMO      COTY.N      Q1 2017 Coty Inc 
 2016年11月9日    AMC      CSRA.N      Q2 2017 CSRA Inc 
 2016年11月10日   BMO      PRGO.N      Q3 2016 Perrigo Company PLC 
 2016年11月10日   BMO      KSS.N       Q3 2016 Kohls Corp 
 2016年11月10日   BMO      RL.N        Q2 2017 Ralph Lauren Corp 
 2016年11月10日   BMO      M.N         Q3 2016 Macys Inc 
 2016年11月10日   AMC      DIS.N       Q4 2016 迪士尼(Walt Disney) 
 2016年11月10日   AMC      KORS.N      Q2 2017 Michael Kors Holdings Ltd 
 2016年11月10日   AMC      NVDA.OQ     Q3 2017 英伟达(Nvidia)
 2016年11月10日   AMC      JWN.N       Q3 2016 Nordstrom 
 2016年11月14日   BMO      TDG.N       Q4 2016 TransDigm Group Inc 
 2016年11月14日   AMC      AAP.N       Q3 2016 Advance Auto Parts Inc 
 2016年11月15日   BMO      TJX.N       Q3 2017 TJX Companies Inc 
 2016年11月15日   BMO      HD.N        Q3 2016 家得宝(Home Depot) 
 2016年11月15日   AMC      A.N         Q4 2016 安捷伦科技(Agilent Technologies)
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 王兴亚；审校 艾茂林)

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