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亚洲 | 2016年 11月 8日 星期二 10:47 BJT

日本股市：早盘在震荡交投中微跌，美国大选前投资人持观望态度

美国联邦调查局周日声明称，仍认为没有需要刑事起诉希拉里的邮件门事件。此决定提高了希拉里胜选机率。

“市场并非过度保守，但它无法完全预期希拉里将赢得选举，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato称。

Sato表示，英国打破市场预期，6月公投决定退欧的结果，投资人记忆犹新。

偏重内需的类股下跌，如零售及食品股。三越伊势丹 下跌0.7%，高岛屋 跌1.4%，龟甲万 跌1.6%。

出口股持稳，丰田汽车 升1.0%，本田汽车 涨0.4%。

最新公布财报的个股成为焦点。软银 涨2.2%，此前公布第二季营业利润优于预期。

东证股价指数 早市收盘近持平，报1,362.43，JPX日经400指数 亦近持平，报12,208.48。(完)

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