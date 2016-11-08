日本股市：早盘在震荡交投中微跌，美国大选前投资人持观望态度

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国联邦调查局周日声明称，仍认为没有需要刑事起诉希拉里的邮件门事件。此决定提高了希拉里胜选机率。
“市场并非过度保守，但它无法完全预期希拉里将赢得选举，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato称。
Sato表示，英国打破市场预期，6月公投决定退欧的结果，投资人记忆犹新。
偏重内需的类股下跌，如零售及食品股。三越伊势丹 下跌0.7%，高岛屋 跌1.4%，龟甲万 跌1.6%。
出口股持稳，丰田汽车 升1.0%，本田汽车 涨0.4%。
最新公布财报的个股成为焦点。软银 涨2.2%，此前公布第二季营业利润优于预期。
东证股价指数 早市收盘近持平，报1,362.43，JPX日经400指数 亦近持平，报12,208.48。(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。