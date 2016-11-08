香港个股：北京汽车于南非设立子公司，将自家品牌引入当地市场

路透香港11月8日 - 中国主要乘用车制造商--北京汽车 周二称，该公司订立协议计划于南非设立子公司，将自家品牌“BAIC”引入当地市场。

据公告，北京汽车联同母公司北汽集团旗下环球投资、南非政府企业IDC成立“北汽南非”，作为BAIC品牌汽车、零部件在南非的进口商及制造商；三方的应占股权分别为20%、45%及35%。

北汽南非将以初始资本4,457万美元、初始贷款资金5,025万美元及初始第三方债项5,608.91万美元成立，此乃参考北汽南非建造汽车生产厂房的预期资金需要以及计划发展及营运而厘定。资本及贷款的20%由北京汽车出资。

北京汽车表示，此举将其自家品牌引入南非市场，进一步实现品牌国际化的策略，这亦是该公司确立其非洲网络计划的第一步。

香港时间10:34，北京汽车跌2.3%%，报7.66港元。（完）

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