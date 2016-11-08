香港个股：北京汽车于南非设立子公司，将自家品牌引入当地市场

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港11月8日 - 中国主要乘用车制造商--北京汽车 周二称，该公司订立协议计划于南非设立子公司，将自家品牌“BAIC”引入当地市场。
据公告，北京汽车联同母公司北汽集团旗下环球投资、南非政府企业IDC成立“北汽南非”，作为BAIC品牌汽车、零部件在南非的进口商及制造商；三方的应占股权分别为20%、45%及35%。
北汽南非将以初始资本4,457万美元、初始贷款资金5,025万美元及初始第三方债项5,608.91万美元成立，此乃参考北汽南非建造汽车生产厂房的预期资金需要以及计划发展及营运而厘定。资本及贷款的20%由北京汽车出资。
北京汽车表示，此举将其自家品牌引入南非市场，进一步实现品牌国际化的策略，这亦是该公司确立其非洲网络计划的第一步。
香港时间10:34，北京汽车跌2.3%%，报7.66港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。