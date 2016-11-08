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亚洲 | 2016年 11月 8日 星期二 10:39 BJT

《汇市简讯》美元指数狭幅交投，技术面讯号中性

0230GMT

* 亚洲盘处于狭幅区间及持平，整固昨日的0.7%涨幅

* 市况平静。E-迷你标普500指数期货下跌0.3%，美国原油下跌0.2%，日股日经指数持平，MSCI亚太地区(除日本外)股指上涨0.2%。

* 动能研究中性，5日、10日及20日移动均线冲突--没有明显方向

* 首道阻力位在纽约盘高点97.86、然后是10月/11月跌势的50%回档位98.00

* 初步支撑位在纽约盘低点97.70，然后是伦敦盘底部97.53

* 图表 reut.rs/2fxV3fK

(完) (编译 李婷仪 审校 孙茉莉)

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