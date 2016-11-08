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亚洲 | 2016年 11月 8日 星期二 10:49 BJT

香港个股：汇丰控股早盘逆市下跌，上日在伦敦回购近3,200万英镑股份

路透香港11月8日 - 欧洲最大银行--汇丰控股 周二香港早盘中段逆市下跌，上日在伦敦回购近3,200万英镑的股份。

香港时间10:45，该股报58.95港元，跌0.34%；大市恒生指数 则升0.15%。

该行今天在联交所的声明称，周一在伦敦买入约513.3万股普通股，按成交量加权平均价每股6.2138英镑，涉资约3,189.7万英镑。

截至11月7日，汇丰累计回购210,095,215股普通股，金额约12.3亿英镑。

汇丰周一公布，截止第三季末的核心资本比率跳升至13.9%，这有利于近期的派息前景，即便该公司公布的税前获利大幅下降。

汇丰同时公布，8月时宣布的25亿美元股票回购计划已经完成了59%，预计在今年底或2017年初全部完成。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)

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