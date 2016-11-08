国际油市：美国原油期货远期曲线趋陡，表明市场对OPEC限产心存疑虑

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
2017年12月交割的原油期货价格低于2018年12月交割的原油期货CLZ7-Z8价格，这被称为“正价差”结构。两者的价差在上周五扩大至1.89美元，为9月末以来的最阔水平。而在10月11日时，两者的价差为0.77美元，为6月末以来的最窄水平。
2016年12月期货对2017年12月期货的贴水上周五升至5.20美元，为纪录最高水平。
沙特自2014年以来持续增产，已将产量提高至纪录高位每日1,050-1,070万桶。如果该国在缺乏协议的情况下再度增产，只会令全球供应过剩的情况恶化。
因此，近月期货合约在每桶40美元，对于1月而言是很有可能的。上周，1月到期的40美元看跌期权 的未平仓合约增至纪录高位。
市场的平衡以及美国生产商的前景，依然取决于OPEC于11月底会议上的协议。在协议达成之前，且由于许多美国生产商已经进行了风险对冲，从而允许他们继续生产至2017年，交易商预计供应过剩可能继续让市场承压。(完) (编译 郑茵/侯雪苹；审校 王颖/张荻)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。