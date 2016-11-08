国际油市：美国原油期货远期曲线趋陡，表明市场对OPEC限产心存疑虑

2017年12月交割的原油期货价格低于2018年12月交割的原油期货CLZ7-Z8价格，这被称为“正价差”结构。两者的价差在上周五扩大至1.89美元，为9月末以来的最阔水平。而在10月11日时，两者的价差为0.77美元，为6月末以来的最窄水平。

2016年12月期货对2017年12月期货的贴水上周五升至5.20美元，为纪录最高水平。

沙特自2014年以来持续增产，已将产量提高至纪录高位每日1,050-1,070万桶。如果该国在缺乏协议的情况下再度增产，只会令全球供应过剩的情况恶化。

因此，近月期货合约在每桶40美元，对于1月而言是很有可能的。上周，1月到期的40美元看跌期权 的未平仓合约增至纪录高位。