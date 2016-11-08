《中国已公布新股发行上市日程表》--11月8日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 11/8 沪 步长制药 732858 6,980 *55.88 *22.99 中信证券 11/10 11/8 深 桂发祥 002820 3,200 *16.60 *22.99 中信建投 11/10 11/9 沪 康德莱 732987 5,260 *9.50 *22.99 申万宏源 11/11 11/9 深 凯莱英 002821 3,000 *30.53 *22.95 银河证券 11/11 11/10 沪 博迈科 732727 5,870 -- -- 华林证券 11/14 11/10 深 科信技术 300565 4,000 -- -- 招商证券 11/14 11/11 沪 通灵珠宝 732900 不超过6,079.89 -- -- 华泰联合 11/15 11/14 沪 宏辉果蔬 732336 3,335 -- -- 申万宏源 11/16 11/15 沪 神力股份 732819 3,000 -- -- 中信证券 11/17 11/15 深 凯中精密 002823 3,600 -- -- 国信证券 11/17 11/16 沪 吴江银行 732323 11,150 6.83 12.62 华泰联合 11/18 *11/16 深 天能重工 300569 2,084 -- -- 兴业证券 11/21 *11/17 深 中装建设 002822 7,500 -- -- 国海证券 11/22 11/21 沪 湘油泵 732319 2,023 10.46 22.98 万联证券 11/23 ----------------------------------------------------------------------------------- 暂缓发行 沪 海 尔 施 780206 不超过6,900 -- -- 瑞信方正 -- 暂缓发行 深 奥 赛 康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 -- 暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 -- ----------------------------------------------------------------------------------- 新股上市: ----------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 11/8 沪 快克股份 2,300 16.50 21.04 中银国际 -- 深 富森美 4,400 23.49 22.99 国金证券 -- 深 东方中科 2,834 4.96 22.95 长城证券 -- 沪 国检集团 5,500 10.04 22.97 安信证券 -- 沪 海兴电力 9,334 23.63 21.32 中金公司 -- 沪 国泰集团 5,528 6.45 14.81 中德证券 -- 沪 上海银行 60,045 17.77 8.26 国泰君安 申万宏源 -- 深 神宇股份 2,000 8.84 22.99 民生证券 -- 深 激智科技 1,990 14.94 22.98 广发证券 -- 深 汇金科技 1,400 26.11 22.99 国都证券 注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。