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亚洲 | 2016年 11月 8日 星期二 11:43 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--11月8日

新股发行
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  网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日
     11/8     沪    步长制药  732858       6,980    *55.88     *22.99   中信证券 11/10
     11/8     深    桂发祥    002820       3,200    *16.60     *22.99   中信建投 11/10
     11/9     沪    康德莱    732987       5,260     *9.50     *22.99   申万宏源 11/11
     11/9     深    凯莱英    002821       3,000    *30.53     *22.95   银河证券 11/11
     11/10    沪    博迈科    732727       5,870      --         --     华林证券 11/14
     11/10    深    科信技术  300565       4,000      --         --     招商证券 11/14
     11/11    沪    通灵珠宝  732900  不超过6,079.89  --         --     华泰联合 11/15
     11/14    沪    宏辉果蔬  732336       3,335      --         --     申万宏源 11/16
     11/15    沪    神力股份  732819       3,000      --         --     中信证券 11/17
     11/15    深    凯中精密  002823       3,600      --         --     国信证券 11/17
     11/16    沪　　吴江银行　732323　　　11,150　　  6.83      12.62   华泰联合 11/18
    *11/16    深    天能重工  300569       2,084      --         --     兴业证券 11/21
    *11/17    深    中装建设  002822       7,500      --         --     国海证券 11/22
     11/21    沪　　湘油泵　　732319　　　 2,023     10.46      22.98   万联证券 11/23
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    暂缓发行  沪　　海 尔 施  780206   不超过6,900　　--         --      瑞信方正　--
    暂缓发行  深    奥 赛 康  300361     5,546.6     72.99       67      中金公司  --
    暂缓发行  深    宏良股份  002720     3,710       16.18      15.25    华龙证券  --
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   新股上市:
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   上市日  证交所 公司名称  股票代码  上市量 发行价(元/股)  市盈率(倍) 主承销商
     11/8   沪　　快克股份  2,300      16.50      21.04    中银国际 
     --     深    富森美    4,400      23.49      22.99    国金证券     
     --     深　　东方中科  2,834       4.96      22.95    长城证券 
     --     沪　　国检集团  5,500      10.04      22.97    安信证券
     --     沪　　海兴电力 　9,334      23.63      21.32    中金公司
     --     沪　　国泰集团  5,528　　   6.45 　   14.81    中德证券
     --     沪    上海银行 60,045      17.77       8.26    国泰君安
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 申万宏源
     --     深    神宇股份  2,000       8.84      22.99    民生证券
     --     深    激智科技  1,990      14.94      22.98    广发证券
     --     深    汇金科技  1,400      26.11      22.99    国都证券 
　　注: 1.本表包括新股发行及上市。 
　　    2.*代表有更新。(完)

 (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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