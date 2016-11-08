版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 8日 星期二 11:07 BJT

《汇市简讯》澳元小幅下滑，因中国贸易数据逊于预期

0258GMT

* 澳元/美元因中国贸易数据不如预期而延续下行态势，不过仅小幅跌至0.7689

* 中国10月出口继续疲弱，外需延续疲软态势

* 中国数据公布后，澳元处于0.7690/0.7700的狭幅区间

* 没有反弹迹象，5日移动均线切入位0.7687构成第一道支撑，然后是周一的底部0.7657。(完)

(编译 李婷仪 审校 张涛)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐