台湾股市：收小涨且站上9,200点，惟静待美国选举结果观望气氛浓厚

路透台北11月8日 - 台湾股市周二收涨且连三日收升。分析师表示，随美国民主党总统候选人希拉里选情看好，激励美股强弹，台股在原物料及金融类股领军下，终场收复9,200点大关；惟市场静待美国选举结果，观望气氛浓厚，成交量萎减。

台湾加权股价指数 收涨0.30%,至9,217.43点；今日成交初值 为572.27亿台币，上交易日修正后为564.53亿。

〞如果是希拉蕊(希拉里)当选，会有短暂的庆祝行情，指数有机会挑战前波高点9,400点。〞台新投顾分析师黄文清说；但是，若是特朗普选上，台股则将出现一至两天的恐慌行情，指数恐回测9,000点大关。

兆丰投顾一不愿具名分析师指出，这波台股指数回测季线稍微有守，惟成交量依旧低迷，料大盘将呈续盘整格局。

多数亚洲股市周二在美国大选前上涨，投资者态度乐观，但对民主党候选人希拉里胜选前景改善保持谨慎。

今日电子类指数 收跌0.09%；大型权值股台积电 及大立光 分别收低0.26%及0.84%；而金融保险类指数 则收涨0.79%。

分析师预估，明日台股指数区间料在9,200-9,300点间。