台湾股市：收小涨且站上9,200点，惟静待美国选举结果观望气氛浓厚

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透台北11月8日 - 台湾股市周二收涨且连三日收升。分析师表示，随美国民主党总统候选人希拉里选情看好，激励美股强弹，台股在原物料及金融类股领军下，终场收复9,200点大关；惟市场静待美国选举结果，观望气氛浓厚，成交量萎减。
台湾加权股价指数 收涨0.30%,至9,217.43点；今日成交初值 为572.27亿台币，上交易日修正后为564.53亿。
〞如果是希拉蕊(希拉里)当选，会有短暂的庆祝行情，指数有机会挑战前波高点9,400点。〞台新投顾分析师黄文清说；但是，若是特朗普选上，台股则将出现一至两天的恐慌行情，指数恐回测9,000点大关。
兆丰投顾一不愿具名分析师指出，这波台股指数回测季线稍微有守，惟成交量依旧低迷，料大盘将呈续盘整格局。
多数亚洲股市周二在美国大选前上涨，投资者态度乐观，但对民主党候选人希拉里胜选前景改善保持谨慎。
今日电子类指数 收跌0.09%；大型权值股台积电 及大立光 分别收低0.26%及0.84%；而金融保险类指数 则收涨0.79%。
分析师预估，明日台股指数区间料在9,200-9,300点间。
本地时间14:18，亚洲主要股市仅日经指数 小跌，其余均呈上涨格局；MSCI亚太明晟指数 涨0.45%。(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。