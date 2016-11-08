中国汇市：人民币早盘震荡下跌，美大选结果揭晓前交投趋淡

* 人民币早盘震荡下跌，中间价亦调降

* 美元指数后劲足，人民币汇率指数续创新低

* 美国大选将至市场交投兴趣不浓

* 今日公布的贸易数据对汇市影响有限

* 一年期掉期点继续下探至年内低点

路透北京11月8日 - 人民币兑美元即期 周二早盘震荡下跌，中间价亦调降近百点。交易员称，美国大选是近日最大风险事件，由于不确定性较高，美元自营盘以平盘为主，而客盘购汇情绪亦较为平稳，早盘时段汇价小幅波动。

他们并指出，一年期掉期 继续下探至473的年内低点，因大行卖压不减而自营不敢接盘，客盘亦因为远期购汇限制而买盘较少。此外，尽管贸易顺差有所回升，但对今日汇价影响有限。

“今天临近大选的风险事件，自营投资的欲望不强，以平盘为主。”一股份行交易员称，“大选对汇市的影响可能比12月加息更大，因为不确定性太大。”

亦有外资行交易员称，当前一年期掉期处于年内低位，明显偏离利率平价位置；若未来监管层在掉期的操作减少，将有很大的上行空间。

人民日报海外版周二刊登热点聚焦称，美国大选结果对人民币走势的影响不应被夸大。加入SDR后，汇率相对稳定的人民币也符合包括美国在内各经济体的利益。因此，人民币尽管在一定时期内会有波动，但并不具备大幅贬值的基础和可能。

中国海关总署周二公布，以美元计价10月出口 同比下降7.3%，进口 同比下降1.4%，路透调查预估中值分别为下降6%和下降1%。10月贸易顺差 为490.56亿美元，路透预估中值为517亿美元。

北京时间11:54，人民币兑美元 即期报6.7786元,上日收报6.7758元，夜盘终报6.7769元。今日人民币兑美元中间价 报6.7817元，上日中间价为6.7725元。人民币兑美元即期成交额 为136.64亿美元，上日半日为94.51亿美元。

全球汇市方面，美元周二在亚洲交易时段持稳，守住上日在希拉里获胜希望增强提振下录得的涨幅。此前美国联邦调查局(FBI)消除了她面临刑事指控的阴影。

路透/益普索最后进行的调查，希拉里在大选中击败特朗普、入主白宫的可能性约为90%。

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微跌0.04%至93.71，续刷记录新低；SDR篮子指数微升至94.89，BIS篮子指数微跌至94.5。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.9555元, 上日尾盘为6.9493元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.7896元, 上一交易日尾盘报6.794元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.78，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.4801、6.4962和8.401。