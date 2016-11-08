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亚洲 | 2016年 11月 8日 星期二 12:27 BJT

日本债市：公债价格上涨，因10年期公债标售需求坚挺

周二标售的2.4万亿日圆(229.8亿美元)10年期公债的投标倍数从上月的3.82上升到4.35
。
    
    日本央行9月启动收益率曲线控制计划后，日本长期公债已吸引到债券投资者的稳健需
求。日本央行的目标是令10年期公债收益率保持在零水平左右，降低了收益率急升的风险。
    
    美国公债收益率周一上升，因风险胃纳改善，此前美国联邦调查局(FBI)表示仍然相信
没有理由指控希拉里。 
    
    
                                              当日涨跌   上日
                                  最新报价     (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.260%     +0.0   -0.260%
    五年期公债        -0.200%     +0.5   -0.205%
    10年期公债       -0.065%     -1.0   -0.055%
    20年期公债        0.370%     +0.0    0.370%
    30年期公债        0.495%     +0.0    0.495%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         151.81    +0.03    151.78
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美债每日展望            欧元区公债市场        
    美国现货公债            英国公债市场              
    日本公债市场             中国债市                  
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 杜明霞/王琛；审校 白云/李爽)

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