日本债市：公债价格上涨，因10年期公债标售需求坚挺

周二标售的2.4万亿日圆(229.8亿美元)10年期公债的投标倍数从上月的3.82上升到4.35 。 日本央行9月启动收益率曲线控制计划后，日本长期公债已吸引到债券投资者的稳健需 求。日本央行的目标是令10年期公债收益率保持在零水平左右，降低了收益率急升的风险。 美国公债收益率周一上升，因风险胃纳改善，此前美国联邦调查局(FBI)表示仍然相信 没有理由指控希拉里。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.260% +0.0 -0.260% 五年期公债 -0.200% +0.5 -0.205% 10年期公债 -0.065% -1.0 -0.055% 20年期公债 0.370% +0.0 0.370% 30年期公债 0.495% +0.0 0.495% 10年期公债期货 <0#JGB:> 151.81 +0.03 151.78 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 杜明霞/王琛；审校 白云/李爽)