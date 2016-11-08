中国货币市场：公开市场持续大额净回笼，资金仍宽但谨慎预期不改

路透上海11月8日 - 中国银行间市场周二早盘主要回购利率波动有限，资金面仍维持宽 松格局。交易员表示，央行公开市场继续逾千亿净回笼资金，但短期对流动性并无太大扰动 ；在大行充沛供给支撑下，盘中仍可见减点融出的机构，资金整体稳中向好。 他们并认为，随着公开市场持续净回笼，MLF（中期借贷便利）到期投放的资金量后期 亦将逐步对冲，在央行“收短放长”态度明显趋势下，随着年底临近，机构多对未来流动性 谨慎心态不改。 “还是宽松的，减点出的还挺多的，不过今天感觉减点不如前几天多了，”上海一银行 交易员表示，千亿左右规模的逆回购继续到期回笼，从操作量上来看，这几天回笼量已经接 近上周MLF投放资金的规模，感觉资金面如此宽松的格局也差不多要到头了。 央行公开市场今日进行总额400亿元人民币逆回购操作，其中七天期200亿元，此前连续 两个交易日缺席的14天和28天期品种再现，规模各100亿元。据此计算，单日净回笼1,450亿 元。 自上周三（2日）公开市场逾两周首现单日净回笼350亿元以来，之后的四个交易日单日 净回笼规模依次为950亿元、1,150亿元、1,400亿元和1,450亿元。 华南一银行交易员表示，央行“收短放长”的意图很明显，预计资金面还将逐步过渡到 趋于平衡，然后再转紧平衡格局。 “央妈态度还存一定不确定性，资金面不会一直这么宽松的，”他称，机构线下跨年长 期资金价格也在缓慢攀升，大家预期还是难以太过乐观。 中国央行上周四(3日)对21家金融机构开展MLF操作共4,370亿元，其中六个月2,300亿元 、一年期2,070亿元，利率与上期持平。据路透统计，本月MLF到期量仅1,150亿元，到期日 为11月16日。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp) ----------------------------------------------------------- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.1110 2.0859 +2.51 七天 2.2682 2.3008 -3.26 14天 2.4651 2.4692 -0.41 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.2050 1.6800 +52.50 七天 2.2500 2.1900 +6.00 14天 2.3750 2.3000 +7.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.1200 2.1000 +2.00 七天 2.3500 2.4500 -10.00 14天 2.5500 2.5000 +5.00 Shibor 其中:隔夜 2.1870 2.2060 -1.90 七天 2.3920 2.3990 -0.70 三个月 2.8648 2.8576 +0.72 ----------------------------------------------------------- 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吴芳；审校 张喜良)