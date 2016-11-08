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亚洲 | 2016年 11月 8日 星期二 12:34 BJT

中国货币市场：公开市场持续大额净回笼，资金仍宽但谨慎预期不改

路透上海11月8日 - 中国银行间市场周二早盘主要回购利率波动有限，资金面仍维持宽
松格局。交易员表示，央行公开市场继续逾千亿净回笼资金，但短期对流动性并无太大扰动
；在大行充沛供给支撑下，盘中仍可见减点融出的机构，资金整体稳中向好。
    
    他们并认为，随着公开市场持续净回笼，MLF（中期借贷便利）到期投放的资金量后期
亦将逐步对冲，在央行“收短放长”态度明显趋势下，随着年底临近，机构多对未来流动性
谨慎心态不改。    
     
    “还是宽松的，减点出的还挺多的，不过今天感觉减点不如前几天多了，”上海一银行
交易员表示，千亿左右规模的逆回购继续到期回笼，从操作量上来看，这几天回笼量已经接
近上周MLF投放资金的规模，感觉资金面如此宽松的格局也差不多要到头了。    
           
    央行公开市场今日进行总额400亿元人民币逆回购操作，其中七天期200亿元，此前连续
两个交易日缺席的14天和28天期品种再现，规模各100亿元。据此计算，单日净回笼1,450亿
元。 
    
    自上周三（2日）公开市场逾两周首现单日净回笼350亿元以来，之后的四个交易日单日
净回笼规模依次为950亿元、1,150亿元、1,400亿元和1,450亿元。
    
    华南一银行交易员表示，央行“收短放长”的意图很明显，预计资金面还将逐步过渡到
趋于平衡，然后再转紧平衡格局。
    
    “央妈态度还存一定不确定性，资金面不会一直这么宽松的，”他称，机构线下跨年长
期资金价格也在缓慢攀升，大家预期还是难以太过乐观。
    
    中国央行上周四(3日)对21家金融机构开展MLF操作共4,370亿元，其中六个月2,300亿元
、一年期2,070亿元，利率与上期持平。据路透统计，本月MLF到期量仅1,150亿元，到期日
为11月16日。       
            
    以下为主要货币市场利率报价：
    
    北京时间12:00              今日(%)     上日(%)    变动(bp) 
    -----------------------------------------------------------
    质押式回购加权平均利率
    其中:隔夜      2.1110     2.0859      +2.51
         七天      2.2682     2.3008      -3.26
         14天     2.4651     2.4692      -0.41
    上海证交所质押式回购利率
    其中:隔夜     2.2050     1.6800      +52.50
         七天     2.2500     2.1900      +6.00
         14天    2.3750     2.3000      +7.50
    回购定盘利率
    其中:隔夜   2.1200     2.1000      +2.00
         七天   2.3500     2.4500      -10.00
         14天  2.5500     2.5000      +5.00
    Shibor
    其中:隔夜       2.1870     2.2060      -1.90
         七天       2.3920     2.3990      -0.70
         三个月     2.8648     2.8576      +0.72
    -----------------------------------------------------------
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吴芳；审校 张喜良)

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