中国债市动态：现券期货延续弱势，大宗商品大涨推升通胀预期

路透北京11月8日 - 中国银行间债市现券收益率周二收益率延续升势，国债期货仍走低。交易员表示，大宗商品涨势凌厉提升通胀反弹概率，超长端收益率反弹幅度略大，市场情绪低迷，关注明日CPI（居民消费价格指数）数据。

他们并称，今日外贸数据依然疲软，但基本在预期之内，市场反应不大；短期来看，基本面利空现券，然而资金面的制约有所缓解，震荡仍是主趋势。

华北一券商交易员说，“情绪非常不好，超长端上了有3bp（基点），10年国开和国债也上了2-3bp，大宗涨的太猛了，通胀预期又起。”

他并表示，大宗商品价格大涨或传导至非食品价格，进而推升通胀；出口数据不佳但符合预期，期货略有反弹不过未能持续。

北京一银行交易员亦提到，大宗商品价格上涨，且经济情况亦出现改善，在资金面问题不大的情况下，市场主要还是情绪性的调整。

“还是担心通胀吧，而且觉得PPI（工业生产者出厂价格指数）好转的时候，对未来CPI也有点担心，还是等等数据看吧，短期感觉偏空一点。”他并称。

中国将于周三公布CPI和PPI数据。路透综合30余家机构预测中值结果显示，中国10月实体经济将延续温和回稳趋势，工业平稳增长，投资低位企稳；PPI涨幅扩大，CPI或重回“2时代”，消费维持稳健增势。

海关总署周二公布，以美元计价10月出口 同比下降7.3%，进口 同比下降1.4%，路透调查预估中值分别为下降6%和下降1%。

一级市场方面，中国国家开发银行 上午招标的10年和20年固息增发债，中标收益率分别为3.0975%和3.4025%，此前市场预测均值为3.09%和3.37%；两期债投标倍数为5.49倍和2.65倍。其稍早招标发行的一年固息新发债和五年增发债，中标利率/收益率为2.35%和2.9153%，市场预测均值分别为2.26%和2.92%；两期债投标倍数为2.46倍和2.99倍。

剩余期限近10年的国开债160210最新报价 在3.1625%/3.1575%，上日尾盘为3.1599%/3.1450%。剩余期限近10年的国债160017最新报价 在2.78%/2.76%，上日尾盘在2.7700%/2.7475%。