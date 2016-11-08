中国期市：钢铁和原材料价格都进一步上涨，触及数年高位

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
上海期交所螺纹钢期货 最新上涨2.4%报每吨2,865元人民币，稍早触及2014年9月以来高点2,933元。
周二数据显示，中国10月铁矿石进口量为8,080万吨，为2月以来最低，较前月下降13%。
ANZ commodity策略师Daniel Hynes认为，上月头号供应国澳洲的出口仍保持强劲，中国进口下降可能是因为“巴西出口出现一些问题”。
中国10月钢铁出口由9月的880万吨降至770万吨。
Hynes表示，上次触及770万吨还是在2015年3月，上月出口下降可能是因为国内钢铁需求增强。
“固定资产投资、基础设施建设以及房地产在短期内快速升温，当然用掉了一些原本准备出口的钢材，”他说。
大连炼焦煤期货 在中午前后接近持平于每吨1,465.50元，稍早一度升5.5%至1,544元的纪录高点。焦炭期货 最大升幅达6%，报每吨2,075元，为2013年2月以来高点。
周一炼焦煤期货劲扬10%，引领中国大宗商品市场的总体涨势。(完)
(编译 高琦/郑茵 审校 戴素萍/徐文焰)
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