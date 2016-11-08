版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 8日 星期二 12:42 BJT

中国期市：钢铁和原材料价格都进一步上涨，触及数年高位

上海期交所螺纹钢期货 最新上涨2.4%报每吨2,865元人民币，稍早触及2014年9月以来高点2,933元。

周二数据显示，中国10月铁矿石进口量为8,080万吨，为2月以来最低，较前月下降13%。

ANZ commodity策略师Daniel Hynes认为，上月头号供应国澳洲的出口仍保持强劲，中国进口下降可能是因为“巴西出口出现一些问题”。

中国10月钢铁出口由9月的880万吨降至770万吨。

Hynes表示，上次触及770万吨还是在2015年3月，上月出口下降可能是因为国内钢铁需求增强。

“固定资产投资、基础设施建设以及房地产在短期内快速升温，当然用掉了一些原本准备出口的钢材，”他说。

大连炼焦煤期货 在中午前后接近持平于每吨1,465.50元，稍早一度升5.5%至1,544元的纪录高点。焦炭期货 最大升幅达6%，报每吨2,075元，为2013年2月以来高点。

周一炼焦煤期货劲扬10%，引领中国大宗商品市场的总体涨势。(完)

(编译 高琦/郑茵 审校 戴素萍/徐文焰)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐